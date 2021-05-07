Ремонт постамента с советской символикой спровоцировал скандал

В селе Ракитное Киевской области сельская власть за бюджетные средства обновила запрещенную в Украине символику на стеле.

Постамент с коммунистической звездой начали обновлять 5 мая, пишет ТСН.

Фото: tsn.ua

После резонанса и возмущения общественности запрещенный символ решили демонтировать, а сам постамент перекрасили.

На последних кадрах видно, что коммунистическую звезду сняли, а стелу с помощью спецтехники перекрасили в национальные сине-желтые цвета.

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Во Львове демонтируют советский Монумент славы, на пересечении ул. Стрыйской и Героев Майдана. Памятник сносят по решению исполнительного комитета Львовского горсовета. Разбирают барельефы, которые будут перевезены в музей "Территория террора". Что будет на месте монумента после демонтажа всех конструкций, определят на архитектурном конкурсе.