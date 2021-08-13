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пятница, 13 августа 2021 08:37

Сбежала осужденная за убийство: фото злоумышленницы

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В Житомирской области разыскивают 35-летнюю Светлану Кустовецкую, которая получила 12 лет тюрьмы за соучастие в убийстве невестки 30-летней Юлии Козак. Вместе с братом они били и душили женщину на глазах у ее 7-летнего сына, доказало следствие.

После оглашения приговора осужденная сбежала, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Разыскивается Кустовецкая Светлана Владимировна, 27.07.1986 г.р., которая осужденная к лишению свободы за умышленное убийство и уклоняется от отбывания наказания", - говорится в сообщении.

Автор: zt.npu.gov.ua
  В Житомирской области разыскивают 35-летнюю Светлану Кустовецкую, которая получила 12 лет тюрьмы за соучастие в убийстве невестки
В Житомирской области разыскивают 35-летнюю Светлану Кустовецкую, которая получила 12 лет тюрьмы за соучастие в убийстве невестки

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Суд после вынесения приговора не взял осужденную под стражу сразу в зале. Полиция получила решение об исполнении приговора только через две недели. И когда приехала по ее месту жительства, то там ее уже не было, рассказала начальница отдела коммуникации областной полиции Алла Ващенко.

"Согласно собранным свидетельствам соседей и не только их, дома женщина уже некоторое время не появляется. Поэтому материалы передали уголовной полиции для объявления ее в розыск", - рассказала Ващенко, передает УНИАН.

Также проверяется информация, не пересекала ли женщина границу.

30-летнюю Юлию Козак задушили в Бердичеве в январе 2018-го. Тогда по подозрению в ее убийстве задержали мужа Святослава. А в соучастии обвинили его сестру Светлану Кустовецкую. Убийство происходило на глазах малолетнего сына жертвы и ее мужа. Светлана била Юлию кулаком по горлу, также бил и душил ее отец. Убили Юлию якобы из-за денег, которые постоянно присылал дедушка, который живет за границей. В день преступления у женщины было 4 тыс. грн. 7-летний мальчик стал единственным свидетелем убийства, он и указал на убийц. Суд первой инстанции в конце прошлого года приговорил к 10 годам за это убийство только мужа погибшей. Но 29 июля этого года Апелляционный суд присудил по 12 лет уже Святославу Козаку и Светлане Кустовецкой.

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Дата
13
августа

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