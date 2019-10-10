Сбежал со сломанными конечностями: новые подробности смертельного столкновения маршрутки и грузовика

В Запорожье столкнулись маршрутное такси и грузовик. Одна женщина погибла, еще 9 человек травмированы. Фото - zp.npu.gov.ua

В Запорожье задержали 37-летнего водителя Mersedes Sprinter, который влетел в грузовик MAN. Сразу после аварии его вместе с пострадавшими привезли в больницу. Имеет переломаны конечностей. Однако он сбежал из приемного отделения.

Уже через несколько часов полицейские нашли беглеца дома. Везли для сдачи анализов в наркодиспансер, однако им поступил приказ везти задержанного сразу в полицию. Прошел он все же обследования и каковы его результаты, пока неизвестно, сообщает ТСН.

В микроавтобусе на момент столкновения было не менее 12 пассажиров. Удар был такой силы, что всю правую переднюю часть микроавтобуса полностью смяло. Женщина, которая находилась на сиденье у входа, погибла. Полиции пока не удалось установить ее личность. Еще 9 человек получили травмы.

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57-летний водитель фуры говорит, что просто стоял у обочины, когда почувствовал удар. Вместе с другими мужчина помогал вытаскивать потерпевших. Почему водитель автобуса не пытался затормозить, неизвестно. По предварительным данным, замечаний к состоянию мужчины при выходе на линию не было.

Уже сегодня водителю должны объявить подозрение и избрать меру пресечения. В больнице остаются 2 пострадавших пассажиров.

9 октября около 14:20 на улице Истомина в Запорожье произошла смертельная авария. Там столкнулись маршрутное такси и грузовик. Одна пассажирка маршрутки погибла. Среди пострадавших - 2 несовершеннолетних.