Садовый предупредил о диверсантах во Львове

Во Львове могут быть диверсионные группы россиян. Фото: t.me/KyivCityOfficial

Во Львове могут быть диверсионные группы россиян.

Их опознавательные знаки – красные ленты на камуфляже. Такую информацию от антитеррористического штаба сообщил мэр Андрей Садовый.

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"Люди в камуфляжной форме с красной лентой могут быть диверсантами", – сказал Садовый.

Если зафиксировали лиц с подозрительным поведением – сразу сообщайте на 102.

Президент России Владимир Путин в 4:00 вышел в прямой эфир и объявил о начале "военной операции на Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы. Есть сообщения об обстреле из тяжелой артиллерии. По всей Украине ввели военное положение. Президент Джо Байден анонсировал ответ США и союзников на агрессию Москвы.