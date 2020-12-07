Руководство воинской части поймали на миллионных махинациях

СБУ провели обыск в одной из воинских частей на Полтавщине. Фото: СБУ

Руководство одной из воинских частей в Полтавской области подозревают в растрате 1 млн грн бюджетных средств при госзакупках.

Чиновники приобрили защитные элементы военного обмундирования за безосновательно завышенным ценам. Для реализации схемы и победы определенной коммерческой структуры создали искусственные условия, сообщают в СБУ.

По оценкам экспертов, сделка нанесла государству ущерб более чем 1 млн грн. При этом фигуранты расследования присвоили разницу в 30% от суммы заключенного контракта с поставщиками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 1,2 млн грн - или будут проблемы: нотариус с сообщником попались на взятке

Во время обысков воинской части правоохранители нашли документацию по доказательствами противоправной деятельности. Также изъяли образцы приобретенных товаров для экспертизы на соответствие техническим требованиям.

Региональные филиалы Юго-Западный, Энергосбыт и департамент электрификации и электроснабжения нанесли Укрзализныце ущерб на 8,5 млн грн. Правонарушения обнаружили работники аппарата директора экономической и информационной безопасности Укрзализныци во время служебной проверки.