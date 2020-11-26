Укрзализныця понесла миллионные убытки из-за махинаций

Укрзализныця понесла убытки. Фото: ldaily.ua

Региональные филиалы Юго-Западный, Энергосбыт и департамент электрификации и электроснабжения нанесли Укрзализныце ущерб на 8,5 млн грн.

Правонарушения обнаружили работники аппарата директора экономической и информационной безопасности Укрзализныци во время служебной проверки, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Члены комиссии обнаружили факты незаконного подключения сторонних потребителей к электросетям филиала Энергосбыт.

Материалы служебной проверки передали в Национальное антикоррупционное бюро Украины. По фактам выявленных нарушений предложили привлечь к дисциплинарной ответственности 18 работников и еще 2 - к административной.

Италия заинтересовалась разработкой ТЭО строительства высокоскоростной железной дороги сообщением Одесса - Киев - Львов - граница с ЕС протяженностью 896 км. Об этом шла речь на встрече министра инфраструктуры Владислава Криклия с чрезвычайным и полномочным послом Италии в Украине Давид Ла Чечилия, сообщила пресс-служба ведомства.