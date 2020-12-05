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суббота, 05 декабря 2020 12:52

1,2 млн грн - или будут проблемы: нотариус с сообщником попались на взятке
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В Киеве на взятке в 1,2 млн грн задержали частного нотариуса и посредника. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
В Киеве на взятке в 1,2 млн грн задержали частного нотариуса и посредника. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
В Киеве на взятке в 1,2 млн грн задержали частного нотариуса и посредника. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
В Киеве на взятке в 1,2 млн грн задержали частного нотариуса и посредника. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
В Киеве на взятке в 1,2 млн грн задержали частного нотариуса и посредника. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В столице на взятке в 1,2 млн грн задержали частного нотариуса Киевского городского нотариального округа и посредника.

Деньги требовали от предпринимателя. За это обещали повлиять на государственного регистратора для проведения государственной регистрации комплекса зданий завода площадью почти 15 тыс. кв. м, расположенных в пгт. Коцюбинское Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"В случае отказа злоумышленники обещали предпринимателю создать проблемы с регистрацией этого имущества. Стоит отметить, что официальная стоимость услуг за проведение государственной регистрации прав на недвижимое имущество составляет 11 800 гривен", - говорят в прокуратуре.

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Деньги нотариус получала в 3 этапа. Во время первых двух траншей злоумышленница получила через посредника $ 6 тыс. и 28 тыс. грн. Во время передачи третьего транша в сумме $25 тыс. нотариуса и ее сообщника задержали "на горячем".

Во время обысков правоохранители изъяли у задержанных часть денег, которые им были переданы ранее.

Задержанным сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В Харьковской области СБУ разоблачила на систематических взятках начальника одного из отделов Главного управления Государственной фискальной службы Украины в регионе. Чиновник требовал от местного предпринимателя 100 тыс. грн. ежемесячно за не реагирование на сделки с подакцизной продукцией и не привлечение его к уголовной ответственности.

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