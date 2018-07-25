Руководителя СИЗО задержали на взятке

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В систематическом взяточничестве разоблачен один из руководителей СИЗО "Днепровское учреждение исполнения наказаний-4".

Это уже второе задержание за взяточничество должностных лиц этого учреждения, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

Коррупционеры требовали и получали от осужденных деньги за решение вопросов об условно-досрочном освобождении, переводе их из других колоний в СИЗО для дальнейшего отбывания наказания.

За решение этого вопроса один из руководителей требовал от осужденного 30 тыс. грн взятки. Ему должны были предоставить автомобиль марки "ГАЗ 31029" и 8 тыс. грн. Средства должны были перечислить на карточку.

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24 июля сотрудники Нацполиции задержали подполковника внутренней службы в служебном кабинете. Правоохранители изъяли карточку, на которую были перечислены средства и автомобиль.

Сейчас задержанному чиновнику сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сотрудники Службы безопасности Украины поймали в Одессе врачей, которые брали взятки за написание справок. Спецоперацию провели в здании Суворовского межрайонной филиала Одесского областного центра медико-социальной экспертизы.