За справку брали до $600: задержали врачей-взяточников

 
Ексклюзивы
1/5
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
1 Просмотров: 1179
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 2394
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 495
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
26 Просмотров: 6489
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 621
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 999
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 3042
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3295
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 702
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 6912
Фото
Все фото
8
10
20
6
4
&quot;С момента запуска проекта уже имели 12 тисяч посетителей&quot;, - на Львовщине открыли медвежий приют
"С момента запуска проекта уже имели 12 тисяч посетителей", - на Львовщине открыли медвежий приют
Канадского министра поразили реалии жизни в &quot;серой&quot; зоне Донбасса
Канадского министра поразили реалии жизни в "серой" зоне Донбасса
500 верующих в белоснежной одежде приняли крещение в водах Днепра
500 верующих в белоснежной одежде приняли крещение в водах Днепра
В Украине могут экранизировать комикс-блокбастер о Революции 1917 года
В Украине могут экранизировать комикс-блокбастер о Революции 1917 года
В Одессу зашли военные корабли НАТО
В Одессу зашли военные корабли НАТО
Видео
Все видео
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
В Украине назревает новая Врадиевка - бунт на Закарпатье
В Украине назревает новая Врадиевка - бунт на Закарпатье
Родился ребенок с уникальним весом
Родился ребенок с уникальним весом
Боевик рассказал, кто расстрелял троллейбус в Донецке
Боевик рассказал, кто расстрелял троллейбус в Донецке
Перед боем Усика россияне осквернили гимн Украины
Перед боем Усика россияне осквернили гимн Украины
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4185
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 828
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4410
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3663
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27172
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
23 июля 2018
Просмотров: 1323
Виделка
Мені півгодини несуть виделку і 20 хвилин — замовлений напій. Офіціантів у київському закладі чимало, однак кожен закріплений за певним ...
вторник, 24 июля 2018 18:21

За справку брали до $600: задержали врачей-взяточников

  Комментировать

  Сотрудники СБУ задержали врачей, которые брали большие взятки за оформление документов. Фото: Думская
Сотрудники СБУ задержали врачей, которые брали большие взятки за оформление документов. Фото: Думская

Сотрудники Службы безопасности Украины поймали с поличным в Одессе врачей, которые брали взятки за написание справок.

Спецоперацию провели в здании Суворовского межрайонной филиала Одесского областного центра медико-социальной экспертизы, передает "Думская".

Как рассказали правоохранители, медработники систематически требовали взятки у инвалидов по следующей схеме: больные, получившие инвалидность, при подаче документов о своих недугах в центр медико-социальной экспертизы получали неожиданный ответ - бумаги составлены "неправильно" и шансов получить соответствующие льготы и пенсию у них нет. После этого инвалиды снова обращались к врачам, которые оформляли им документы. Людям намекали, что за определенную сумму сотрудникам медико-санитарной экспертизы им быстро все оформят и давали контакт "нужного человека", которой была медсестра - она ​​выступала посредником и брала деньги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Казак" ДНР пытался дать взятку пограничникам

За одну справку брали от $400 до $600, в зависимости от степени инвалидности. Взятка делили между врачами, членами комиссий и начальством. После обыска на рабочих местах трех членов комиссии уже найдено $1500 и пятнадцать тысяч гривен - эти деньги врачи "заработали" всего за один день.

 

Правоохранители задержали мэра города Сколе Львовской области Владимира Москаля за взяточничество. Это второй случай вымогательства за неполных 3 года на посту главы города.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «За справку брали до $600: задержали врачей-взяточников». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июля

С саблями и самопалами - у Киевсовета подняли украинский флаг

День памяти княгини Ольги: как правительница приняла христианство

В Черном море положили начало пасажирскому судоходству

Рыльский отбил жену у знакомого

Богдана Ступку проводили в последний путь аплодисментами и возгласами Браво"

Нашли пышное погребение больной сифилисом женщины с собачкой

Археологи раскопали золото Скифского периода

Самое читаемое
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
16
 Просмотров: 368644
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
20
 Просмотров: 212967
Пышногрудая экс-помощница &quot;радикала&quot; показала свои приключения после изгнания из Рады
Пышногрудая экс-помощница "радикала" показала свои приключения после изгнания из Рады
19
 4 Просмотров: 78551
Дженнифер Энистон ошеломила подтянутой фигурой в бикини
Дженнифер Энистон ошеломила подтянутой фигурой в бикини
12
 Просмотров: 46277
Гроза для России: в Украине возобновят мощное оружие, которое стреляет без людей
Гроза для России: в Украине возобновят мощное оружие, которое стреляет без людей 1 Просмотров: 16632
Общество
Лесной пожар в Греции: восемь украинцов нуждаются в помощи
Лесной пожар в Греции: восемь украинцов нуждаются в помощи 1 Просмотров: 2655
Эксперт назвал 3 причины задержки пенсий
Эксперт назвал 3 причины задержки пенсий Просмотров: 585
Семь исторических святынь пронесут по улицам Киева
Семь исторических святынь пронесут по улицам Киева Просмотров: 18
ГПУ подала обвинение в похищении Луценко и Вербицкого
ГПУ подала обвинение в похищении Луценко и Вербицкого Просмотров: 666
Семья умершего "киборга" нуждается в помощи
Семья умершего "киборга" нуждается в помощи
 Просмотров: 351
Больше всего комментируют
10
"Голова кипела" - десантник рассказал о переходе на украинский
9
У Тимошенко работают по кремлевскими методичкам - советник Порошенко
7
Путин провалил самый опасный проект по Украине и готовит последний сценарий
4
Фотография Путина "засветилась" в Киево-Печерской Лавре
4
У Гройсмана выступили с критикой в адрес Усика
Голосов: 22176
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua