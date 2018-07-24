За справку брали до $600: задержали врачей-взяточников

Сотрудники СБУ задержали врачей, которые брали большие взятки за оформление документов. Фото: Думская

Сотрудники Службы безопасности Украины поймали с поличным в Одессе врачей, которые брали взятки за написание справок.

Спецоперацию провели в здании Суворовского межрайонной филиала Одесского областного центра медико-социальной экспертизы, передает "Думская".

Как рассказали правоохранители, медработники систематически требовали взятки у инвалидов по следующей схеме: больные, получившие инвалидность, при подаче документов о своих недугах в центр медико-социальной экспертизы получали неожиданный ответ - бумаги составлены "неправильно" и шансов получить соответствующие льготы и пенсию у них нет. После этого инвалиды снова обращались к врачам, которые оформляли им документы. Людям намекали, что за определенную сумму сотрудникам медико-санитарной экспертизы им быстро все оформят и давали контакт "нужного человека", которой была медсестра - она ​​выступала посредником и брала деньги.

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За одну справку брали от $400 до $600, в зависимости от степени инвалидности. Взятка делили между врачами, членами комиссий и начальством. После обыска на рабочих местах трех членов комиссии уже найдено $1500 и пятнадцать тысяч гривен - эти деньги врачи "заработали" всего за один день.

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