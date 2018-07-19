 
Ексклюзивы
1/5
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 405
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 4995
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 873
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 2727
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3492
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 130576
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 819
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 2052
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1647
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 909
Фото
Все фото
3
3
3
17
6
Деньги вместо таланта: на взятке поймали руководство консерватории
Деньги вместо таланта: на взятке поймали руководство консерватории
Подросток на евробляхе протаранил элитный электрокар
Подросток на евробляхе протаранил элитный электрокар
Сообщили, как заключённые сбежали из колонии
Сообщили, как заключённые сбежали из колонии
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
Имел по 20 тыс. грн за день: задержали взяточника из Одесской таможни
Имел по 20 тыс. грн за день: задержали взяточника из Одесской таможни
Видео
Все видео
Темнокожий одессит поставил на место сепаратиста
Темнокожий одессит поставил на место сепаратиста
На пляже еду хранили в туалете: в Одессе назрел скандал
На пляже еду хранили в туалете: в Одессе назрел скандал
Возле Одессы пронесся смерч, который поразил своим масштабом
Возле Одессы пронесся смерч, который поразил своим масштабом
Кремль намекнул на аннексию Харькова и Одессы
Кремль намекнул на аннексию Харькова и Одессы
Женщина "присмирела" домашнего тирана ножом в грудь
Женщина "присмирела" домашнего тирана ножом в грудь
Интервью
1/5
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 405
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 369
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 2727
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
2 Просмотров: 1566
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3456
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 июля 2018
1 Просмотров: 1962
Дрова
Не люблю складати дрова. Нуднішої роботи годі знайти. У червні тесть привіз повну вантажівку. Свідомо не хочу дивитися на всю купу — щоб не ...
четверг, 19 июля 2018 14:47

Деньги вместо таланта: на взятке поймали руководство консерватории
3

  Комментировать

Декана и заведующего лабораторией полиция задержала
Фото: ТСН
Декана и заведующего лабораторией полиция задержала
Декана и заведующего лабораторией полиция задержала

Руководитель структурного подразделения Одесской национальной музыкальной академии им. Неждановой требовала и получила $5 тыс. от абитуриентов за вступление 3 человек.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

По словам правоохранителей, на взяточничестве поймали декана и заведующего лабораторией.

Кроме $5 тыс., которые взяточники получили как неправомерную выгоду, правоохранители изъяли 4 конверта. В них были указаны фамилии других абитуриентов. Внутри конвертов были средства на общую сумму $ 2,6 тыс. и 2,5 тыс. грн.

Декана и заведующего лабораторией полиция задержала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мэра-взяточника полиция снова поймала с поличным

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили инспектора одного из постов Одесской таможни, систематически требовал взятки. Его ежедневная "касса" превышала 20 тыс. Грн. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Деньги вместо таланта: на взятке поймали руководство консерватории». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июля

Клип Русланы "Світанок" снимали в Донецке

15 лет назад провели уникальную операцию

Из квартир начали изымать запрещенную литературу

Создали первую фотографию: как это было

Престижную велогонку выиграл трубочист

Самое читаемое
Пышнотелая экс-подружка репера обнажила татуированные ягодицы
Пышнотелая экс-подружка репера обнажила татуированные ягодицы
32
 Просмотров: 144815
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
38
 1 Просмотров: 71977
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
11
 Просмотров: 60815
&quot;Посмотрела в глаза злу&quot; - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
"Посмотрела в глаза злу" - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
 Просмотров: 54481
Катя Осадчая показала звездный отдых на Черном море
Катя Осадчая показала звездный отдых на Черном море
9
 Просмотров: 51701
Одесса
Многодетная мать покончила с собой
Многодетная мать покончила с собой Просмотров: 405
Нардеп Каплин заявил, что новая Украина должна быть такой, как Одесса
Нардеп Каплин заявил, что новая Украина должна быть такой, как Одесса Просмотров: 180
Поймали двух заключенных, сбежавших из колонии в Одессе
Поймали двух заключенных, сбежавших из колонии в Одессе Просмотров: 1323
Подросток на евробляхе протаранил элитный электрокар
Подросток на евробляхе протаранил элитный электрокар
3
 Просмотров: 2576
Сообщили, как заключённые сбежали из колонии
Сообщили, как заключённые сбежали из колонии
3
 Просмотров: 1836
Больше всего комментируют
9
Путин пришел на встречу с Трампом в обуви с высокими каблуками - фотодоказательство
8
Известный экс-игрок "Днепра" откажется от украинского паспорта
7
"Хотят легитимизировать свой рагулизм" - издатель о тех, кто говорит по-русски
7
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
5
Дочь нардепа на Сардинии сделала пикантное заявление
Голосов: 201
Голосование Какая украинская песня лучше подойдет для выполнения стриптиза?
  • "Блюз еротичних думок"- Михаил Поплавский
  • "Ні обіцянок, ні пробачень - Виктор Павлик
  • "117-а стаття" - "Братья Гадюкины"
  • "Вовчиця" - Олег Винник
  • "Сьюзі" - "Океан Эльзы"
  • "Шаленій" - Гайтана
  • "Гуцулка Ксеня"
  • "Поліна" - "Бумбокс"
  • "Make Up" - The Hardkiss
  • "Без тебе" - O.Torvald
  • "Роби любов" - группа [O]
  • "Змія" - Vivienne Mort
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua