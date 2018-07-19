Деньги вместо таланта: на взятке поймали руководство консерватории

Руководитель структурного подразделения Одесской национальной музыкальной академии им. Неждановой требовала и получила $5 тыс. от абитуриентов за вступление 3 человек.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
По словам правоохранителей, на взяточничестве поймали декана и заведующего лабораторией.
Кроме $5 тыс., которые взяточники получили как неправомерную выгоду, правоохранители изъяли 4 конверта. В них были указаны фамилии других абитуриентов. Внутри конвертов были средства на общую сумму $ 2,6 тыс. и 2,5 тыс. грн.
Декана и заведующего лабораторией полиция задержала.
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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили инспектора одного из постов Одесской таможни, систематически требовал взятки. Его ежедневная "касса" превышала 20 тыс. Грн. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
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