Руководитель штаба морской охраны исчез по дороге на работу

В Одессе исчез руководитель штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексей Чертков. Фото: facebook.com/RegionalneUpravlinnyaMorOhrany

В Одессе месяц ищут 37-летнего Алексея Черткова. Он - руководитель штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы и заместитель командира. 1 июня около 6:30 вышел из дома на работу. Ему позвонил руководитель и сказал, что запланированное ранее совещание отменили, поэтому Чертков якобы пошел домой и исчез.

На следующий день офицера объявили в розыск. Никакой новой информации по его поисках и месту пребывания - нету, рассказала Gazeta.ua пресс-секретарь морской охраны Госпогранслужбы Наталья Гуменюк.

"Поиски продолжаются. Но ни новой информации, ни версий", - говорит Гуменюк.

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Алексей Чертков имел долги. За несколько дней до исчезновения он проиграл большую сумму денег в казино. В кабинете нашли записи, когда и у кого брал деньги в долг, а также в каких заведениях играл. Также была записка со словами "Я не могу вам платить". Но кому писал, пока непонятно, рассказал заместитель председателя Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

"Он действительно пытался вернуться домой. Некорректно будет пересказывать, о чем они говорили с женой. Единственное, что могу сказать: он ушел из дома и его местонахождение неизвестно. Через два дня после заявления о пропаже мы установили человека, который видел его в Одессе. Других сведений о его местонахождении нет", - отметил Цуцкиридзе.

Чертков имел доступ к государственной тайне. Так по сети ходили слухи, что он бежал в Россию. Цуцкиридзе эту информацию опроверг. Говорит, что пока данных, свидетельствующих, что пропавший пограничник Чертков выехал из Одессы, нет. Фактов, что ему угрожали из-за долгов, также не установили.

Алексей Чертков женат, имеет дочь и сына. Родом из Крыма. Там живет его родня. На службу в Одессу перевелся еще до оккупации полуострова - семь лет назад. Одесский отряд морской охраны осуществляет охрану огромного участка государственной границы в Черном море, от Крыма до Дуная (в частности, 98 миль непосредственно реки).