Россиянин угрожал взорвать многоэтажку: полиция пошла на штурм

Россиянин угрожал взорвать многоэтажку на Киевщине. Фото: npu.gov.ua

На Киевщине задержали россиянина, который за полчаса совершил серию преступлений и угрожал взорвать многоэтажку.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В селе Святопетровское подозреваемый отобрал мобильные телефоны у 3 местных жителей. Одной из пострадавших при этом угрожал ножом.

После совершения двух дерзких грабежей и разбойного нападения преступник забаррикадировался в собственной квартире и из окна угрожал взорвать многоэтажку.

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На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции. Однако злоумышленник не соглашался идти на контакт и вести переговоры с правоохранителями.

Спецназовцы штурмовали квартиру и там задержали правонарушителя. Им оказался 38-летний гражданин соседнего государства. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания.

В ходе неотложного обыска в доме задержанного следователи полиции обнаружили и изъяли один из похищенных телефонов и другие вещественные доказательства.

На месте происшествия работала кинологическая служба. В ходе осмотра квартиры никаких взрывчатых предметов или веществ не обнаружено.

О задержании иностранца сообщено посольству Российской Федерации и МИД Украины.

Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, – лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

В Кропивницком правоохранители обнаружили арсенал боеприпасов у местного жителя.