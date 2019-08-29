Россиянин на автомобиле пытался прорваться через госграницу Украины

Задержали гражданина РФ, незаконно хотел проехать на территорию Украины. Фото: УНН.

На российско-украинской границе в Харьковской области задержали гражданина РФ, который незаконно хотел проехать на территорию Украины.

Происшествие произошло в пункте пропуска "Гоптовка", передает УНН.

Русский 1993 года рождения, следовал в Украину на автомобиле Ford. Во время прохождения пограничного контроля мужчина не смог подтвердить цель запланированной поездки в страну. Не было и достаточного финансового обеспечения на период запланированного пребывания в Украине.

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"В связи с невыполнением иностранным гражданином условий въезда в Украину, определенных действующим законодательством, правоохранителями было принято решение об отказе ему во въезде в Украину. Как только мужчина это услышал, завел автомобиль и, увеличивая скорость, направил его в сторону выезда из пункта пропуска ", - сообщили в пресс-служб.

Пограничники развернули устройства для принудительной остановки транспортных средств. На место происшествия прибыла группа реагирования. Автомобиль остановили, а правонарушителя задержали.

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины, злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего Госпогранслужбы Украины, нарушение режима в пункте пропуска, мужчине грозит административная ответственность и запрет въезда в Украину. Его дальнейшую судьбу решит суд.

Четыре вертолета зафиксировали наблюдатели ОБСЕ вдоль неподконтрольной части Украины-российской границы 20, 21 и 26 августа.