Россия готовила провокации против собственного населения, чтобы обвинить Украину

Служба безопасности Украины сорвала спецоперацию российских спецслужб, которые завербовали трех граждан Украины для провокаций против собственного населения в Российской Федерации.

Такие действия страна-агрессор могла использовать в качестве очередной причины для оправдания дальнейшего давления на Украину, сообщила пресс-служба СБУ 10 февраля.

Спецслужбы РФ тщательно разрабатывали план провокаций и диверсий против собственного населения. Для этого завербовали жителей Киевской области, выходцев из криминальных кругов.

Фото: СБУ

Для выезда в Россию их должны были обеспечить поддельными документами. Задачей наемников было сформировать две группы по пять человек в каждой. Выезд первой был запланирован в ближайшие дни.

"Злоумышленникам разработали пошаговую инструкцию действий. Всю подробную информацию они должны были получить уже в РФ. За участие в провокациях обещали по $4 тыс. каждому. Кураторы заверили "титушек", что после того, как задача будет выполнена, их отправят домой. Однако провокаторов планировали показательно ликвидировать при задержании", - говорится в сообщении.

Организаторы и их сообщники СБУ одновременно задержала в Киеве и области.

"Данные лица являются тренерами в спортивных клубах контактных единоборств. Они неоднократно привлекались пророссийскими силами для проведения провокаций и заказных акций в разных регионах Украины", - добавили в СБУ.

Как выяснилось, задержанные "титушки" организовали в октябре-декабре 2021 акты вандализма над памятником Степану Бандере в Тернополе, над Одесской синагогой и иностранным представительством в Одессе.

"Один из задержанных создал так называемое "силовое крыло", в состав которого вошли члены спортивных обществ и представители криминальной среды. Группа получила задание принять участие в проплаченных массовых беспорядках в центре столицы в конце января 2022 года и спровоцировать драки. Однако тогда правоохранители не допустили реализации такого плана", - отметили в СБУ.

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У злоумышленников во время обысков изъяли огнестрельное оружие с патронами, копии загранпаспортов лиц, которых должны были отправить в РФ для совершения провокаций.

Следователи открыли уголовное производство по статье государственная измена. Продолжаются следственные действия.

СБУ разоблачила ботоферму на 6 тыс. аккаунтов, распространявших антиукраинские взгляды. По данным следствия, в группу входили девять человек, проживающих в Киеве. Благодаря своей разработке они могли автоматически регистрировать новые аккаунты, наполнять профили контентом, одновременно администрировать большое количество пользователей.