Россия готовила провокации против собственного населения, чтобы обвинить Украину

 
Ексклюзивы
1/5
Пафосные подарки, "вдохновлявшие" Пшонку и Януковича - открыли выставку пропаганды СССР
Пафосные подарки, "вдохновлявшие" Пшонку и Януковича - открыли выставку пропаганды СССР
Просмотров: 63
"Содрогнулась земля дважды. Неприятно было": в украинском селе взорвали ядерную бомбу – как там сейчас живут люди
"Содрогнулась земля дважды. Неприятно было": в украинском селе взорвали ядерную бомбу – как там сейчас живут люди
Просмотров: 5301
"Лепет ребенка. Как вроде игрушку дает" – украинцы отреагировали на желание Зеленского раздать им смартфоны
"Лепет ребенка. Как вроде игрушку дает" – украинцы отреагировали на желание Зеленского раздать им смартфоны
1 Просмотров: 837
Свидание на высоте и собственный маршрут любви – как незабываемо провести День святого Валентина
Свидание на высоте и собственный маршрут любви – как незабываемо провести День святого Валентина
Просмотров: 99
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 2304
Путин любит цифровую симметрию и может устроить провокацию 22.02 – военный эксперт
Путин любит цифровую симметрию и может устроить провокацию 22.02 – военный эксперт
1 Просмотров: 1305
Провальный визит Макрона в Москву и некрофилия Путина – что пишет мировая пресса
Провальный визит Макрона в Москву и некрофилия Путина – что пишет мировая пресса
Просмотров: 2745
Отважится ли Путин начать "олимпийскую" войну
Отважится ли Путин начать "олимпийскую" войну
Просмотров: 1152
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
Просмотров: 684
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой – что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой – что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Просмотров: 1152
Фото
Все фото
9
4
4
3
9
Россия готовила провокации против собственного населения, чтобы обвинить Украину
Россия готовила провокации против собственного населения, чтобы обвинить Украину
Полицейские похитили мужчину и требовали деньги
Полицейские похитили мужчину и требовали деньги
В Киеве поймали террориста, которого завербовали спецслужбы Лукашенко
В Киеве поймали террориста, которого завербовали спецслужбы Лукашенко
Штрафом не отделался: судья-взяточник получил реальный срок
Штрафом не отделался: судья-взяточник получил реальный срок
В одесском порту задержали контрабанду электронных сигарет на 7,4 млн грн
В одесском порту задержали контрабанду электронных сигарет на 7,4 млн грн
Видео
Все видео
"Спал дома" - Ярославский прокомментировал смертельное ДТП
"Спал дома" - Ярославский прокомментировал смертельное ДТП
Дело Трухина: Сухачев "перевел стрелки" на Монастырского
Дело Трухина: Сухачев "перевел стрелки" на Монастырского
Избиение советника генпрокурорки сняли на видео
Избиение советника генпрокурорки сняли на видео
СМИ узнали, кто был "в красном" за рулем авто Трухина
СМИ узнали, кто был "в красном" за рулем авто Трухина
За рулем человек в красном: в ДБР сделали заявление по делу Трухина
За рулем человек в красном: в ДБР сделали заявление по делу Трухина
Интервью
1/5
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1044
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 2304
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1233
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 459
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 999
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 февраля 2022
Просмотров: 81
Список недочитаного
Коли в тебе висока температура, а в світі гуляє коронавірус, то ось підходяще заняття: лежи собі й складай списки того, що ти в житті не зробив чи не ...
четверг, 10 февраля 2022 18:58

Россия готовила провокации против собственного населения, чтобы обвинить Украину
9

  Комментировать

Служба безопасности Украины сорвала спецоперацию российских спецслужб, которые завербовали трех граждан Украины для провокаций против собственного населения в Российской Федерации.

Такие действия страна-агрессор могла использовать в качестве очередной причины для оправдания дальнейшего давления на Украину, сообщила пресс-служба СБУ 10 февраля.

Спецслужбы РФ тщательно разрабатывали план провокаций и диверсий против собственного населения. Для этого завербовали жителей Киевской области, выходцев из криминальных кругов.

Фото: СБУ

Для выезда в Россию их должны были обеспечить поддельными документами. Задачей наемников было сформировать две группы по пять человек в каждой. Выезд первой был запланирован в ближайшие дни.

"Злоумышленникам разработали пошаговую инструкцию действий. Всю подробную информацию они должны были получить уже в РФ. За участие в провокациях обещали по $4 тыс. каждому. Кураторы заверили "титушек", что после того, как задача будет выполнена, их отправят домой. Однако провокаторов планировали показательно ликвидировать при задержании", - говорится в сообщении.

Организаторы и их сообщники СБУ одновременно задержала в Киеве и области.

"Данные лица являются тренерами в спортивных клубах контактных единоборств. Они неоднократно привлекались пророссийскими силами для проведения провокаций и заказных акций в разных регионах Украины", - добавили в СБУ.

Как выяснилось, задержанные "титушки" организовали в октябре-декабре 2021 акты вандализма над памятником Степану Бандере в Тернополе, над Одесской синагогой и иностранным представительством в Одессе.

"Один из задержанных создал так называемое "силовое крыло", в состав которого вошли члены спортивных обществ и представители криминальной среды. Группа получила задание принять участие в проплаченных массовых беспорядках в центре столицы в конце января 2022 года и спровоцировать драки. Однако тогда правоохранители не допустили реализации такого плана", - отметили в СБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве поймали террориста, которого завербовали спецслужбы Лукашенко

У злоумышленников во время обысков изъяли огнестрельное оружие с патронами, копии загранпаспортов лиц, которых должны были отправить в РФ для совершения провокаций.

Следователи открыли уголовное производство по статье государственная измена. Продолжаются следственные действия.

СБУ разоблачила ботоферму на 6 тыс. аккаунтов, распространявших антиукраинские взгляды. По данным следствия, в группу входили девять человек, проживающих в Киеве. Благодаря своей разработке они могли автоматически регистрировать новые аккаунты, наполнять профили контентом, одновременно администрировать большое количество пользователей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия готовила провокации против собственного населения, чтобы обвинить Украину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
февраля

Театр в Одессе построили за царские деньги

Самое читаемое
Днепровский стрелок впервые рассказал, за что над ним издевались
Днепровский стрелок впервые рассказал, за что над ним издевались Просмотров: 27144
Пачки с тысячами гривен: НАБУ шокировало видео со взяткой для &quot;слуги&quot;
Пачки с тысячами гривен: НАБУ шокировало видео со взяткой для "слуги"
5
 Просмотров: 12340
Подвешивали на долговой крючок: экс-нацгвардеец о части, где служил Рябчук
Подвешивали на долговой крючок: экс-нацгвардеец о части, где служил Рябчук Просмотров: 10251
&quot;Тебя, лысый ботокс, разберут на запчасти&quot; - Притула резко высказался в сторону Путина
"Тебя, лысый ботокс, разберут на запчасти" - Притула резко высказался в сторону Путина
 Просмотров: 7047
Ждем єБилет на &quot;Квартал&quot;: сети взорвались фотожабами о бесплатных смартфонах
Ждем єБилет на "Квартал": сети взорвались фотожабами о бесплатных смартфонах
12
 Просмотров: 6723
Происшествия
Думал, что животное: работник Ярославского пришел с чистосердечным признанием
Думал, что животное: работник Ярославского пришел с чистосердечным признанием Просмотров: 153
16-летнего водителя, снесшего толпу на переходе, отправили в СИЗО
16-летнего водителя, снесшего толпу на переходе, отправили в СИЗО Просмотров: 756
У Ярославского рассказали, кто был за рулем в ДТП
У Ярославского рассказали, кто был за рулем в ДТП Просмотров: 1368
"Спал дома" - Ярославский прокомментировал смертельное ДТП
"Спал дома" - Ярославский прокомментировал смертельное ДТП
 Просмотров: 1188
Смертельное ДТП в Харьковской области: Ярославского вызывают на допрос
Смертельное ДТП в Харьковской области: Ярославского вызывают на допрос Просмотров: 423
Больше всего комментируют
6
"Силовики "выбивают" из людей фальшивые показания против пятого президента" - адвокаты Порошенко
3
Надо менять и власть и оппозицию – Климкин
2
Боррель объяснил, чего хочет Путин
2
Полицейские открестились, что "слуга" Трухин предлагал взятку
2
"Нужна реакция мира" - министр обороны о российских оккупантах в море
Голосов: 1000
Голосование Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, за кого отдали бы свой голос?
  • Виталий Кличко
  • Борислав Береза
  • Николай Томенко
  • Марина Порошенко
  • Роман Грищук
  • Алексей Кучеренко
  • Андрей Ильенко
  • Сергей Притула
  • Юрий Левченко
  • Свой вариант
Просмотреть