Распространяли антиукраинские взгляды: СБУ обнаружила ботоферму

Ботоферми распространяли антиукраинские взгляды. Фото: СБУ

СБУ обнаружила ботоферму на 6 тыс. аккаунтов, распространявших антиукраинские взгляды.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, в группу входило девять человек, проживающих в Киеве. Благодаря своим разработкам они смогли автоматически регистрировать новые аккаунты, наполнять профили контентом, одновременно администрировать большое количество пользователей.

Чтобы вызвать большее доверие у людей, администраторы ботофермы верифицировали аккаунты через поддельные документы.

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Кроме того, злоумышленники размещали рекламы мошенников для похищения средств у пользователей и передавали свои базы данных в фейковые колл-центры. За это получали деньги.

Правоохранители изъяли компьютерную технику, более 500 поддельных электронных копий документов, подтверждающих личность гражданина Украины, и более 100 банковских карт.

Всех причастных лиц обвиняют в мошенничестве и незаконных действиях с документами и банковскими картами.

В Херсонской области ликвидировали мощную ботоферму на более 20 тыс. фейковых аккаунтов, которая действовала в интересах российских спецслужб. Во время обысков по месту фактического проживания организаторов ботофермы правоохранители обнаружили и изъяли компьютерное оборудование и более 3 тыс. сим-карт мобильных операторов.