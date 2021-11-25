Совершали инфодиверсии: прикрыли 20 тыс. аккаунтов спецслужб РФ

В Херсонской области ликвидировали мощную ботоферму на более 20 тыс. фейковых аккаунтов, которая действовала в интересах российских спецслужб.

Злоумышленники проводили специальные информационные операции для расшатывания общественно-политической обстановки в Украине в соцсетях, форумах и популярных мессенджерах, сообщает пресс-служба СБУ.

"Через анонимные профили распространяли дезинформацию о внутренней ситуации в стране. Рассылали ложные сообщения о минировании инфраструктурных объектов на территории региона", - говорится в сообщении.

К организации ботофермы причастны несколько местных жителей. Технологическое оборудование установили по адресам своего проживания. Для маскировки аккаунтов злоумышленники использовали специальные телекоммуникационные устройства. Оплату от кураторов получали через запрещенные российские платежные системы.

Во время обысков по месту фактического проживания организаторов ботофермы правоохранители обнаружили и изъяли компьютерное оборудование и более 3 тыс. сим-карт мобильных операторов.

Фото: ssu.gov.ua

Сейчас решают вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении.

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В Днепре ликвидировали мощную ботоферму на более 5 тыс. ботов, которая выполняла задания заказчиков из Российской Федерации. Пророссийская ботоферма пыталась сорвать вакцинацию в Украине. Координатором ботоферми оказалась жительница Днепра. Российские заказчики предоставили ей телекоммуникационное оборудование и программное обеспечение, настроив его дистанционно.