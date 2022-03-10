Российские оккупанты похитили депутата Запорожского облсовета из собственного дома

Лейлу Ибрагимову похитили русские захватчики. Фото: facebook.com/eskender.bariiev

Сегодня, 10 марта, в Мелитополе Запорожской области в 6:00 вооруженные российские агрессоры ворвались в дом депутата Запорожского областного совета Лейлы Ибрагимовой.

Оккупанты провели обыск, изъяли телефоны и увезли ее неизвестно куда. Об этом сообщил член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев в Facebook.

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"Вооруженные люди в российской военной форме ворвались в дом депутата Запорожского областного совета, представительницы коренного крымскотатарского народа Лейлы Ибрагимовой, директора Мелитопольского городского краеведческого музея. Провели обыск, изъяли телефоны. Лейлу Ибрагимову отвезли в неизвестном направлении", - отметил он.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.