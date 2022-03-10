Российские фашисты обстреляли из "Урагана" древний украинский город

 
Ексклюзивы
1/5
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
Просмотров: 5456
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1710
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2547
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 5922
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 2133
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
Просмотров: 504
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3276
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
Просмотров: 6453
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
Просмотров: 3816
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
Просмотров: 405
Фото
Все фото
4
8
5
3
4
Враг с неба атаковал людей во время эвакуации в Изюме
Враг с неба атаковал людей во время эвакуации в Изюме
В Сумской области разгромили колонну поставки оккупантов
В Сумской области разгромили колонну поставки оккупантов
Карма. Россияне обстреляли украинский завод Coca-Cola
Карма. Россияне обстреляли украинский завод Coca-Cola
Пилот сгорел: показали фото сбитого российского самолета
Пилот сгорел: показали фото сбитого российского самолета
Враг разрушает Мариуполь - ужасное видео с высоты птичьего полета
Враг разрушает Мариуполь - ужасное видео с высоты птичьего полета
Видео
Все видео
Оккупанты нанесли авиадуры по харьковскому институту - он является ядерным объектом
Оккупанты нанесли авиадуры по харьковскому институту - он является ядерным объектом
Российские оккупанты боятся отступать, потому что свои в Херсоне расстреляют – Ким
Российские оккупанты боятся отступать, потому что свои в Херсоне расстреляют – Ким
Дядя Вова п**добол - оккупанты начинают понимать сущность Путина (18+)
Дядя Вова п**добол - оккупанты начинают понимать сущность Путина (18+)
Украинская мотопехота "тепло" встретила россиян - от врага одни обломки
Украинская мотопехота "тепло" встретила россиян - от врага одни обломки
"Пол второго батальона раз*ярило. И командир полка погиб" - в Николаеве оккупанты считают 200-ых
"Пол второго батальона раз*ярило. И командир полка погиб" - в Николаеве оккупанты считают 200-ых
Интервью
1/5
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
Просмотров: 1764
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
1 Просмотров: 2862
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 8424
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 3159
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
Просмотров: 621
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 162
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
четверг, 10 марта 2022 22:26

Спецтема: Война России против Украины

Российские фашисты обстреляли из "Урагана" древний украинский город

  Комментировать
Российские фашисты обстреляли из &quot;Урагана&quot; древний украинский город
Украинские спасатели ликвидируют последствия российских обстрелов. Фото: Управление ГСЧС в Черниговской области.

Сегодня российские военные преступники обстреляли из реактивной системы залпового огня "Ураган" город Нежин в Черниговской области.

Об этом сообщил мэр Александр Кодола.

"Сегодня в 14.20 был разрушительный обстрел РСЗО "Ураган". Есть информация о восьми раненых и двоих погибших.

В результате взрыва повреждено 40 метров теплотрассы, проводят ремонтные работы, до конца дня тепло должно быть возвращено в дома.

Четыре дома остаются без света, ремонтные работы будут продлены завтра. В 17 школе, 25 садике и амбулатории семейной медицины №6 в результате взрыва повреждены окна, соответствующие службы ликвидируют последствия чрезвычайной ситуации", - рассказал городской голова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Гааге начались слушания о геноциде по иску Украины против РФ

Сегодня город принял еще один груз помощи весом 20 тонн.

"От Зинченко Ольги приняли гуманитарный груз с лекарствами, карематами и одеждой, которая была распределена между медучреждениями и передана для нужд Теробороны.

Сегодня разгружена гуманитарная помощь, прибывшая вчера из Львова. Продукты питания, одежда и предметы гигиены были переданы в Дом-интернат, Территориальный центр для военнослужащих и на нужды Теробороны.

ВСУ осуществляет оборону по всем направлениям продвижения противника. Верим в Бога и наши ВСУ!", - заявил Кодола.

"Действуя коварно, оккупанты нарушают правила Международного гуманитарного права, совершают обстрелы гражданского населения в населенных пунктах и на трассах. Поэтому сейчас оставаться дома или укрытиях безопаснее", - отметил мэр.

Нежин - древний украинский город. Первое упоминание о нем датируется 1078 годом.

С начала вторжения Российской Федерации в Украине погиб 71 ребенок. Более 100 детей получили ранения. Россия устроила геноцид украинцев.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Российские фашисты обстреляли из "Урагана" древний украинский город». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Там полно их трупов&quot; - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе
"Там полно их трупов" - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе Просмотров: 54532
Теробороновцы &quot;поджарили&quot; технику оккупантов под Черниговом
Теробороновцы "поджарили" технику оккупантов под Черниговом
9
 Просмотров: 40489
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
3
 Просмотров: 36817
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине Просмотров: 24785
Путин пришел в ярость, узнав, какими ракетами обстреляли Винницу
Путин пришел в ярость, узнав, какими ракетами обстреляли Винницу Просмотров: 21785
Происшествия
Оккупанты нанесли авиадуры по харьковскому институту - он является ядерным объектом
Оккупанты нанесли авиадуры по харьковскому институту - он является ядерным объектом
 Просмотров: 477
Советник министра рассказал о планах врага
Советник министра рассказал о планах врага Просмотров: 2088
В окружении губернатора Харьковщины может быть шпион Путина – Геращенко
В окружении губернатора Харьковщины может быть шпион Путина – Геращенко Просмотров: 2268
Российские оккупанты сбежали из ракетного комплекса за $15 млн, который катали на Красной площади перед Путиным
Российские оккупанты сбежали из ракетного комплекса за $15 млн, который катали на Красной площади перед Путиным Просмотров: 4977
В Харькове российские террористы уничтожили около 400 многоэтажек
В Харькове российские террористы уничтожили около 400 многоэтажек Просмотров: 360
Больше всего комментируют
6
Нейтральный статус Украины: в ОП могут обсудить это с Россией
4
"Это – неэффективно". США против передачи Украине польских истребителей
2
Ермак вспомнил, где был с Зеленским в первые часы войны
1
Зеленский пережил более десяти покушений - Подоляк
1
Министр обороны призвал украинцев уничтожать колонны оккупантов
Голосов: 2008
Голосование Поддерживаете ли то, что украинские спортсмены с оружием защищают нашу страну от вторжения РФ?
  • Да. Это - гражданская обязанность, а часть из них еще и представляет клубы ВСУ
  • Не совсем. Они должны прославлять Украину на спортивных аренах и призывать мир поддерживать нашу страну
  • Все методы хорошие. Главное - не быть псевдопатриотами, как Тимощук
Просмотреть