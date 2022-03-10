Российские фашисты обстреляли из "Урагана" древний украинский город

Украинские спасатели ликвидируют последствия российских обстрелов. Фото: Управление ГСЧС в Черниговской области.

Сегодня российские военные преступники обстреляли из реактивной системы залпового огня "Ураган" город Нежин в Черниговской области.

Об этом сообщил мэр Александр Кодола.

"Сегодня в 14.20 был разрушительный обстрел РСЗО "Ураган". Есть информация о восьми раненых и двоих погибших.

В результате взрыва повреждено 40 метров теплотрассы, проводят ремонтные работы, до конца дня тепло должно быть возвращено в дома.

Четыре дома остаются без света, ремонтные работы будут продлены завтра. В 17 школе, 25 садике и амбулатории семейной медицины №6 в результате взрыва повреждены окна, соответствующие службы ликвидируют последствия чрезвычайной ситуации", - рассказал городской голова.

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Сегодня город принял еще один груз помощи весом 20 тонн.

"От Зинченко Ольги приняли гуманитарный груз с лекарствами, карематами и одеждой, которая была распределена между медучреждениями и передана для нужд Теробороны.

Сегодня разгружена гуманитарная помощь, прибывшая вчера из Львова. Продукты питания, одежда и предметы гигиены были переданы в Дом-интернат, Территориальный центр для военнослужащих и на нужды Теробороны.

ВСУ осуществляет оборону по всем направлениям продвижения противника. Верим в Бога и наши ВСУ!", - заявил Кодола.

"Действуя коварно, оккупанты нарушают правила Международного гуманитарного права, совершают обстрелы гражданского населения в населенных пунктах и на трассах. Поэтому сейчас оставаться дома или укрытиях безопаснее", - отметил мэр.

Нежин - древний украинский город. Первое упоминание о нем датируется 1078 годом.

С начала вторжения Российской Федерации в Украине погиб 71 ребенок. Более 100 детей получили ранения. Россия устроила геноцид украинцев.