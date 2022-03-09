Зеленский назвал зверством действия российских оккупантов в Мариуполе

 
Ексклюзивы
1/5
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2034
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 4536
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 1782
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
Просмотров: 423
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3060
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
Просмотров: 6210
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
Просмотров: 3762
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
Просмотров: 396
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
1 Просмотров: 12771
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2457
Фото
Все фото
8
2
3
5
8
&quot;Сейчас, твари, начнется совсем вторая война&quot; - Арестович пригрозил оккупантам
"Сейчас, твари, начнется совсем вторая война" - Арестович пригрозил оккупантам
Янукович вспомнил Шевченко и предложил Зеленскому сдаться
Янукович вспомнил Шевченко и предложил Зеленскому сдаться
В Украине заблокировали youtube-каналы инфотеррориста Шария
В Украине заблокировали youtube-каналы инфотеррориста Шария
Тину Канделаки объявят в международный розыск - Венедиктова
Тину Канделаки объявят в международный розыск - Венедиктова
Пели гимн Украины, автозак попал в ДТП: в России на антивоенных митингах задержали уже более тысячи человек
Пели гимн Украины, автозак попал в ДТП: в России на антивоенных митингах задержали уже более тысячи человек
Видео
Все видео
Зеленский назвал зверством действия российских оккупантов в Мариуполе
Зеленский назвал зверством действия российских оккупантов в Мариуполе
Россия без будущего и план Маршалла для Украины – что сказал Зеленский в видеообращении
Россия без будущего и план Маршалла для Украины – что сказал Зеленский в видеообращении
"Россияне - нацисты, блокирующие города и сбрасывающие авиабомбы" - Зеленский о зверствах оккупантов
"Россияне - нацисты, блокирующие города и сбрасывающие авиабомбы" - Зеленский о зверствах оккупантов
Полиция в Николаеве эффектно уничтожила вражеские танк и БМП: показали видео
Полиция в Николаеве эффектно уничтожила вражеские танк и БМП: показали видео
Лидеры Великобритании, Канады и Нидерландов записали видео в поддержку Украины
Лидеры Великобритании, Канады и Нидерландов записали видео в поддержку Украины
Интервью
1/5
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 7587
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 3078
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
Просмотров: 603
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
Просмотров: 1314
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
Просмотров: 2745
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
08 марта 2022
Просмотров: 648
Одна кров
– Скільки разів уночі обстрілювали? – щоранку старша донька зідзвонюється з подругою Діаною в Києві. Дів­чинка з мамою ...
среда, 09 марта 2022 23:45

Зеленский назвал зверством действия российских оккупантов в Мариуполе

  Комментировать
Зеленский назвал зверством действия российских оккупантов в Мариуполе
Зеленский призвал к ужесточению санкций против РФ. Фото: ОП

Все, что оккупанты делают с Мариуполем – за пределом зверства.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в очередном обращении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Виновники будут гореть в аду" - мэр Мариуполя отреагировал на враждебный авиаудар по роддому

Он обратился к представителям европейских стран и заявил, что сегодняшний день определяет все - кто на чьей стороне. "Сегодня российские бомбы упали на больницу и роддом в Мариуполе. 17 раненых. Разбор завалов продолжается. Люди вовремя начали прятаться от воздушной тревог, от 500 килограммовых бомб, которые оккупанты сбрасывают", сказал президент.

Зеленский частично перешел на русский язык, обращаясь к России. "Детская больница, роддом, чем они угрожали Российской Федерации? Что это за страна такая Российская Федерация, которая боится больниц, боится роддомов? Там что были маленькие бандеровцы? Беременные женщины собирались стрелять по Ростову? Кто-то в роддоме унижал русскоязычных?".

Авиабомба на роддом – это окончательное доказательство. Доказательство того, что происходит геноцид украинцев.

Зеленский еще раз попросил Европу ужесточить санкции в отношении России.

"Европейцы! Вы не сможете сказать, что не видели, что происходило с украинцами. Что происходило с мариупольцами. Вы должны ужесточать санкции против России так, чтобы у нее больше не было никакой возможности продолжать этот геноцид. Вы должны давить на Россию так, чтобы они сели за стол переговоров и завершили эту зверскую войну", подчеркнул Зеленский.

"Мы должны вместе вернуть некоторым лидерам Запада смелость. Чтобы они наконец-то сделали то, что должны были сделать еще в первый день вторжения - закрыть небо", - заявил украинский президент.

Российские оккупанты нанесли артудар по роддому номер 2 в Мариуполе. По словам очевидцев, роддома больше не существует, много раненых.

Мариуполь находится в осаде от 1 марта. Город – на грани гуманитарной катастрофы. Люди сидят в подвалах без еды, воды. В городе отсутствуют коммуникации.

Украинские власти несколько раз обращались к оккупантам с просьбой организовать зеленый коридор, чтобы вывезти людей. Но россияне договоренности срывали.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский назвал зверством действия российских оккупантов в Мариуполе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Работают Байрактары. Показали колонну уничтоженной техники
Работают Байрактары. Показали колонну уничтоженной техники 2 Просмотров: 58355
&quot;Там полно их трупов&quot; - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе
"Там полно их трупов" - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе Просмотров: 50383
Теробороновцы &quot;поджарили&quot; технику оккупантов под Черниговом
Теробороновцы "поджарили" технику оккупантов под Черниговом
9
 Просмотров: 37564
Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой &quot;улов&quot;
Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой "улов"
 Просмотров: 26671
Немецкий журналист показал последствия атаки оккупантов на Ирпень
Немецкий журналист показал последствия атаки оккупантов на Ирпень
9
 Просмотров: 26592
Политика
Россия попытается навязать Украине "план Беннета" - Пионтковский
Россия попытается навязать Украине "план Беннета" - Пионтковский
ФСБ "под шумок" сдает украинской стороне позиции "кадыровцев" - Арестович
ФСБ "под шумок" сдает украинской стороне позиции "кадыровцев" - Арестович Просмотров: 1377
Давление на Россию должно расти – Кулеба переговорил с Блинкеном
Давление на Россию должно расти – Кулеба переговорил с Блинкеном Просмотров: 225
"Семья гордится": Зеленский рассказал, почему не уехал из Украины
"Семья гордится": Зеленский рассказал, почему не уехал из Украины Просмотров: 657
"Сейчас, твари, начнется совсем вторая война" - Арестович пригрозил оккупантам
"Сейчас, твари, начнется совсем вторая война" - Арестович пригрозил оккупантам
8
 Просмотров: 3294
Больше всего комментируют
6
Нейтральный статус Украины: в ОП могут обсудить это с Россией
3
Янукович вспомнил Шевченко и предложил Зеленскому сдаться
2
Работают Байрактары. Показали колонну уничтоженной техники
1
Сын и внук Ротару на лодке бежали из Украины
1
"Теперь у тебя есть два норковых манто" - обнародовали разговор оккупанта-мародера с женой
Голосов: 832
Голосование Поддерживаете ли национализацию российского имущества?
  • Да, пусть враг терпит и такие потери
  • Нет, это мало что даст
  • Мне безразлично
Просмотреть