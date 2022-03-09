Зеленский назвал зверством действия российских оккупантов в Мариуполе

Зеленский призвал к ужесточению санкций против РФ. Фото: ОП

Все, что оккупанты делают с Мариуполем – за пределом зверства.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в очередном обращении.

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Он обратился к представителям европейских стран и заявил, что сегодняшний день определяет все - кто на чьей стороне. "Сегодня российские бомбы упали на больницу и роддом в Мариуполе. 17 раненых. Разбор завалов продолжается. Люди вовремя начали прятаться от воздушной тревог, от 500 килограммовых бомб, которые оккупанты сбрасывают", сказал президент.

Зеленский частично перешел на русский язык, обращаясь к России. "Детская больница, роддом, чем они угрожали Российской Федерации? Что это за страна такая Российская Федерация, которая боится больниц, боится роддомов? Там что были маленькие бандеровцы? Беременные женщины собирались стрелять по Ростову? Кто-то в роддоме унижал русскоязычных?".

Авиабомба на роддом – это окончательное доказательство. Доказательство того, что происходит геноцид украинцев.

Зеленский еще раз попросил Европу ужесточить санкции в отношении России.

"Европейцы! Вы не сможете сказать, что не видели, что происходило с украинцами. Что происходило с мариупольцами. Вы должны ужесточать санкции против России так, чтобы у нее больше не было никакой возможности продолжать этот геноцид. Вы должны давить на Россию так, чтобы они сели за стол переговоров и завершили эту зверскую войну", подчеркнул Зеленский.

"Мы должны вместе вернуть некоторым лидерам Запада смелость. Чтобы они наконец-то сделали то, что должны были сделать еще в первый день вторжения - закрыть небо", - заявил украинский президент.

Российские оккупанты нанесли артудар по роддому номер 2 в Мариуполе. По словам очевидцев, роддома больше не существует, много раненых. Мариуполь находится в осаде от 1 марта. Город – на грани гуманитарной катастрофы. Люди сидят в подвалах без еды, воды. В городе отсутствуют коммуникации. Украинские власти несколько раз обращались к оккупантам с просьбой организовать зеленый коридор, чтобы вывезти людей. Но россияне договоренности срывали.