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среда, 21 апреля 2021 09:32

"Романтическое" приключение с элементами боевика: ревнивец напугал село стрельбой
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В селе Белогородка Киевской области ревнивец выяснял отношения с соперником стрельбой
Фото: kv.npu.gov.ua
В селе Белогородка Киевской области ревнивец выяснял отношения с соперником стрельбой
В селе Белогородка Киевской области ревнивец выяснял отношения с соперником стрельбой

В селе Белогородка Киевской области произошла стрельба утром 20 апреля. Мужчина пришел к паре влюбленных, устроил спор с соперником и трижды выстрелил в него из травматического пистолета.

Еще одна пуля попала в родную сестру потерпевшего, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"К паре влюбленных пришел во двор третий, учитывая ход событий, лишний. На почве ревности устроил драку с соперником. И трижды выстрелил в него из пистолета - в затылок, левое плечо и правую ногу. Услышав выстрелы и крики, на помощь пострадавшему прибежали соседи. Они пытались вырвать пистолет из рук злоумышленника. Тот, уже лежа на полу, еще раз выстрелил и попал в ногу родной сестры потерпевшего", - говорится в сообщении.

Задержали злоумышленника полицейские. Оружие изъяли. За хулиганство ему грозит до семи лет тюрьмы.

В Новотроицком на Херсонщине 46-летний мужчина похитил 23-летнего односельчанина. А бывшей жене угрожал сожжением. Заподозрив односельчанина в отношениях с бывшей женой, злоумышленник пригласил потерпевшего к себе домой под предлогом разговора. Там связал его и требовал признаться, встречается ли он с его бывшей.

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