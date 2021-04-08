"Роман" 8-летней украинки с блогером: ее мать заявила о домашнем насилии

Женщина заявила, что она не видит ничего плохого в отношениях ее дочери с подростком и называет их- "детскими" Фото: instagram.com/pasha_pai/

Мать 8-летней блогера и модели Милы Маханец, которая на фото позирует в откровенной одежде и целуется с 13-летним Пашей Паем, Дарья Маханецб заявила, что ее дочь страдала от домашнего насилия.

Женщина заявила, что она не видит ничего плохого в отношениях ее дочери с подростком и называет их- "детскими", пишет Сегодня. Также она прокомментировала то, что Милана не посещают школу.

По ее словам, это произошло, потому что не нашла соответствующего учебного заведения для своей популярной дочери. А то, что у девочки задержка в речевом развитии - это якобы из-за домашнего насилия.

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"Она совсем не отстает в развитии от сверстников. А задержка речевого развития - это следствие того, что Милана была свидетелем домашнего насилия! У нас в пять лет ребенок не мог составить предложение, говорила по слогам. Когда мы ушли от моего мужа, нам просто некуда было идти. У меня не было ни работы, ни денег. И тогда службы не интересовались ", - говорит Дарья.

В то же время мать Милы отказалась отвечать на вопрос, бил ее бывший муж.

14 марта 2021-го пользователи соцсетей обратили внимание на несовершеннолетних блогеров - Милану из Украины и Павла из РФ. В их аккаунтах появились фотографии и видео, на которых дети откровенно позируют, обнимаются и целуются на камеру. Сеть взорвалась негодованием. Уполномоченный президента по правам ребенка Кулеба обратился в киберполицию с просьбой расследовать откровенные публикации в соцсетях этих несовершеннолетних.