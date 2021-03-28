"Роман" 8-летней украинки с блогером: страницы детей пропали из Instagram

Модель из Киева 8-летняя Милана Маханец заявила об отношениях с блогером 13-летним Павлом Паем Фото: instagram.com/pasha_pai

Из социальной сети Instagram исчезли аккаунты юных блогеров 13-летнего Павла Пая и 8-летней Миланы Маханец, из-за откровенных постов о романтических отношениях которых в сети возник скандал.

Причины исчезновения страниц пока неизвестны. Несовершеннолетняя модель имела 525 тыс. подписчиков, а ее друг – 54 тыс.

Ранее их аккаунты через "возмутительный" контент удалила соцсеть Likee. Сервис предназначен для пользователей от 12 лет, а значительная доля аудитории там - дети и подростки. Детский омбудсмен Николай Кулеба тогда заявил, что все социальные сети, которыми пользуются дети, должны тщательнее относиться к тому контенту, который у них есть. Ведь дети чувствительны, и деструктивный контент имеет на них сильное влияние.

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14 марта 2021-го пользователи соцсетей обратили внимание на несовершеннолетних блогеров - Милану из Украины и Павла из РФ. В их аккаунтах появились фотографии и видео, на которых дети откровенно позируют, обнимаются и целуются на камеру. Сеть взорвалась негодованием. Уполномоченный президента по правам ребенка Кулеба обратился в киберполицию с просьбой расследовать откровенные публикации в соцсетях этих несовершеннолетних.