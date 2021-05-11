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вторник, 11 мая 2021 10:18

"Роман" 8-летней украинки с блогером: дети снова выложили в сеть совместные фото

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Скандальная блогерша Милана Маханец после волны хейта, которая хлынула после ее романа в интернете с блогером Павлом Паем, снова стала с ним встречаться.

Спустя некоторое время после скандала несовершеннолетние первый раз увиделись и уже даже снимают новые видео. Об этом свидетельствуют данные с Instagram Миланы и Паши, передает РБК-Украина.

Так, первый нарушил молчание 13-летний Павел.

"Мечта №1 выполнена", - подписал он снимок с Миланой.

На фото Милана и Паша стоят в обнимку с мягкой игрушкой на фоне фонтана.

Автор: instagram.com/milamaxanets
  Павел подарил Милане мишку
Павел подарил Милане мишку

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В своем аккаунте Милана прокомментировала встречу с мальчиком.

"Мы не виделись меньше двух месяцев, а мне показалось что прошла вечность. Паша подарил мне этого мишкуа, как думаете на сколько % 1-100 он похож на Пашу?" - написала Милана.

Кроме того, скандальная пара снова начала снимать видео развлекательного характера для социальных сетей. На фото видно, что вместе с Маханец и Паем также записывает ролики с блогером Дарием Батаевым.

14 марта 2021-го пользователи соцсетей обратили внимание на несовершеннолетних блогеров - Милану из Украины и Павла из РФ. В их аккаунтах появились фотографии и видео, на которых дети откровенно позируют, обнимаются и целуются на камеру. Сеть взорвалась негодованием. Уполномоченный президента по правам ребенка Кулеба обратился в киберполицию с просьбой расследовать откровенные публикации в соцсетях этих несовершеннолетних.

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Дата
11
мая

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