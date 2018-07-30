Роисянин на Донбассе покупал детей в сексуальное рабство

Человек "брал в аренду" мальчиков. Фото: "Патриоты Украины"

В Донецкой области задержали гражданина РФ, который покупал детей для сексуальной эксплуатации.

"Мужчина приезжал в Украину к знакомому, который за денежное вознаграждение оказывал в сексуальное рабство детей, находящихся в уязвимом состоянии (сироты и лишенные родительской опеки). Сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно со следственным управлением полиции Донецкой области и областной прокуратурой установили 4 пострадавших. Гражданину РФ заочно объявлено о подозрении в торговле людьми", - сообщает пресс-служба полиции Донетчины.

Установили, что житель Славянска, который сейчас находится под арестом за половые преступления в отношении несовершеннолетних, совершал их в течение 13 лет.

В 2012-14 годы с ним наладил связь гражданин РФ. Мужчина за деньги брал мальчиков "в аренду" с целью совершения сексуального насилия. Подросткам было 16 лет.

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"Продавец заставлял несовершеннолетних жертв выполнять требования жителя соседнего государства, запугивая расправой, к тому же дети годами находились в психологической зависимости от него", - пишут полицейские.

Покупатель вывозил пострадавших в другие города Донецкой области, потом возвращал в Славянск. Злоумышленнику заочно сообщено о подозрении в торговле людьми. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В 2018 году полиция передала в суд пять уголовных производств по продаже несовершеннолетних для извлечения органов. Об этом сообщил начальник департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Артем Крищенко, передает пресс-служба ведомства.