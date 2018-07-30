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понедельник, 30 июля 2018 18:10

5 детей должны были продать на органы

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5 детей должны были продать на органы
В 2018 году полиция передала в суд пять уголовных производств по продаже несовершеннолетних для извлечения органов. Фото - Новая Васильковщина

В 2018 году полиция передала в суд пять уголовных производств по продаже несовершеннолетних для изъятия органов. Об этом сообщил начальник департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Артем Крищенко, передает пресс-служба ведомства.

"В этом году мы передали в суд пять уголовных производств по продаже несовершеннолетних с целью изъятия органов. Нам стало известно, что мужчина вербовал мальчиков в возрасте до 16 лет. Он обещал юношам большие суммы денег за то, что они станут живыми донорами для пересадки почек больным. Подростки даже уже мечтали, как будут тратить средства. В частности, один юноша в сети Интернет выбирал автомобиль престижной марки", - сказал Крищенко.

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По его словам, родители не знали о планах детей.

Учительница украинского языка и литературы Люботинской гимназии "Дивосвит" в Харьковской области Галина Коваленко пыталась продать ученицу 7 класса за $ 13 тыс. Когда подставные покупатели ей намекнули, что ребенок должен быть здоров, потому что возможна продажа на органы, учительница отреагировала спокойно. Принесла медицинскую карту ребенка. За это получила 1,0 тыс. грн.

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