Родителям 16-летнего Харьковского вручили подозрения: за что будут судить

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Родителям 16-летнего Николая Харьковского, устроившего смертельную аварию в Харькове, вручили подозрения.

Их обвиняют в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

С ноября 2019 года по октябрь 2021 года несовершеннолетний парень совершил ряд административных и уголовных правонарушений.

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"В ноябре 2019 года несовершеннолетний в одном из харьковских супермаркетов устроил стрельбу. Во время конфликта с матерью и братом своей одноклассницы, парень выстрелил в них из травматического пистолета, чем нанес телесные повреждения. Постановлением суда к несовершеннолетнему применили принудительные меры воспитательного характера и передали под наблюдение матери до достижения им совершеннолетия. Однако, не выполняя требования суда, мать систематически выезжала за границу, из-за чего сын оставался без присмотра", - рассказали в прокуратуре.

Родителям несовершеннолетнего грозит до пяти лет ограничение или лишение свободы.

26 октября 2021 года в Харькове Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti проехал на красный свет на большой скорости и столкнулся с легковым авто Chevrolet. От мощного удара легковушку буквально разорвало на части. Водитель 58-летний Игорь Носов погиб мгновенно. Водитель и пассажиры люксового автомобиля травмировались. Следствие по делу было завершено в конце декабря 2021 года.