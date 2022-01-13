Родители убитой 6-летней Мирославы Третьяк судятся с государством

13-летнего убийцу 6-летней Мирославы Третьяк из Старого Салтова в Харьковской области направили в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков на три года. Фото: segodnya.ua

Адвокат семьи убитой в Харьковской области 6-летней Мирославы Третьяк подал апелляционную жалобу на приговор Волчанского районного суда.

Приговор можно оспорить только в той части, где суд не увидел виновности государства в многолетнем бездействии и не принял мер по малолетнему подозреваемому и его семье, рассказал Gazeta.ua адвокат семьи Артем Донец.

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"Речь о бездействии 11 государственных органов - министерства, полиция, школа, управление образования, социальные службы, сельсовет. Убийству предшествовали недостатки в воспитании со стороны родителей 13-летнего парня и должностных лиц учебных заведений. А также ряд случаев совершения молодым человеком общественно-вредных и опасных действий. При этом жестокость действий парня постоянно росла. Но на каждый последующий случай никак не реагировали родители и органы власти", - рассказал адвокат.

В исковом требовании родители убитой девочки требуют 100 млн грн компенсации. Эта сумма не компенсирует потери дочери. Родители Мирославы Третяк настаивают на виновности государства, которое годами бездействовало.

Дату апелляционного рассмотрения этого дела еще не назначили.

В Старом Салтове Чугуевского района Харьковской области в ночь на 29 июля 2021 года в заброшенном здании нашли убитой 6-летнюю Мирославу Третьяк. Ее не менее 10 раз ударили по голове. Экспертиза подтвердила изнасилование. Единственный подозреваемый - сосед убитой 13-летний Богдан Федь. Заманил ребенка в дом под предлогом нарвать яблок в саду, по данным следствия. Семьи детей жили по соседству. В тот день дети поссорились. Подросток прошел судебные психиатрическую и психологическую экспертизу. Всего провели 68 судебных экспертиз. Парень отдавал отчет в своих действиях и их последствиях, по выводам исследований. Его направили в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков на три года. Это максимальная мера наказания, поскольку он не достиг возраста уголовной ответственности.