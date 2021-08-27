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Убийство 6-летней девочки: 13-летнего подростка признали вменяемым

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Убийство 6-летней девочки: 13-летнего подростка признали вменяемым
Мирослава Третяк с родителями жила в поселке Старый Салтов Харьковской области. Исчезла вечером 28 июля. Среди ночи ее тело нашли в заброшенном здании. Подозреваемого в убийстве задержали сразу. Находится в приемнике-распределителе для детей. Фото: npu.gov.ua

13-летний Богдан Федь из Старого Салтова в Харьковской области, которого подозревают в убийстве 6-летний Мирославы Третяк, является вменяемым.

27 августа в Киевском районном суде парню выбирать меру пресечения. Прокуратура будет просить содержания под стражей на время следствия, сказал пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

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"Согласно психиатрической экспертизе, на время совершения преступления подросток осознавал свои действия и последствия этих действий. То есть, он вменяем. Другие экспертизы по делу еще продолжаются, всего было назначено 12", - отметил Чубенко, передает Укринформ.

По данным следствия, жертва имеет многочисленные ушибы головы и лица, на теле также обнаружены многочисленные ушибы и ссадины. Смерть ребенка наступила от удара по голове неизвестным тупым предметом. Мать убитой девочки заявила СМИ, что дочь изнасиловали, однако этот факт следствие официально не подтверждает и не опровергает - до завершения экспертизы.

В ночь на 29 июля в заброшенном здания нашли убитой 6-летнюю Мирославу Третьяк. Ее не менее 10 раз ударили по голове. Скорее всего - кирпичом, по результатам экспертизы. В убийстве подозревают соседа 13-летнего Богдана Федя. Заманил ребенка в дом под предлогом нарвать яблок в саду, по данным следствия.

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