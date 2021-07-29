Издевался над животными и был соседом убитой: рассказали о душегубе 6-летней девочки

6-летнюю Мирославу Третьяк, тело которой нашли в поселке Старый Салтов Волчанского района Харьковской области, убил 13-летний местный житель. Он живет с матерью по соседству.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
Для установления всех обстоятельств происшествия правоохранители пригласили мать злоумышленника.
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"Готовится ходатайство в суд о разрешении на допрос парня и помещения его в приемник-распределитель для детей в Харьковской области", - отметили в полиции.
За содеянное подростку грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное.
Подросток ранее уже привлекал внимание правоохранителей. По словам односельчан, парень в одном из частных дворов с особой жестокостью убил трех щенков, пишут в Facebook.
Об исчезновении девочки вечером 28 июля сообщила ее мать, жительница поселка Старый Салтов. Женщина рассказала, что дочь самовольно ушла со двора дома, где гуляла с 13-летним соседским мальчиком. Домой она не вернулась. В тот же день тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли в заброшенном доме. Ребенок имел ушибы головы и лица. По предварительным данным, девочку изнасиловали.
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