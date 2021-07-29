Издевался над животными и был соседом убитой: рассказали о душегубе 6-летней девочки

13-летний парень жестоко убил 6-летнюю соседку и, вероятно, изнасиловал. Фото: размещено на tsn.ua

6-летнюю Мирославу Третьяк, тело которой нашли в поселке Старый Салтов Волчанского района Харьковской области, убил 13-летний местный житель. Он живет с матерью по соседству.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

Для установления всех обстоятельств происшествия правоохранители пригласили мать злоумышленника.

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"Готовится ходатайство в суд о разрешении на допрос парня и помещения его в приемник-распределитель для детей в Харьковской области", - отметили в полиции.

За содеянное подростку грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

Подросток ранее уже привлекал внимание правоохранителей. По словам односельчан, парень в одном из частных дворов с особой жестокостью убил трех щенков, пишут в Facebook.

Об исчезновении девочки вечером 28 июля сообщила ее мать, жительница поселка Старый Салтов. Женщина рассказала, что дочь самовольно ушла со двора дома, где гуляла с 13-летним соседским мальчиком. Домой она не вернулась. В тот же день тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли в заброшенном доме. Ребенок имел ушибы головы и лица. По предварительным данным, девочку изнасиловали.