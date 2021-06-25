Родители похоронили третьего ребенка: рассказали о спортсменке, которая разбилась в ДТП

Рекордсменка по бегу 21-летняя Екатерина Долган разбилась за рулем авто. Была третьим и единственным ребенком в семье. Фото: facebook.com/Катерина Долган

Рассказали о рекордсменка в беге 21-летней Екатерине Долган, которая разбилась за рулем авто по дороге из Киева в Прилуки 20 июня.

Она была третьим и одновременно единственным ребенком в семье. Родители до этой трагедии дважды хоронили детей. Сначала умер маленький сын, который прожил всего несколько дней. А в возрасте примерно шести лет от тяжелой болезни умерла сестра, пишет OBOZREVATEL.

Скорость авто Долган не превышала 50 км/ч. Но машина съехала с дороги и врезалась в забор. Предполагают, водитель заснула за рулем.

"Перед ультрамарафоном в Киеве она бежала в Сумах. Уже накопилась усталость. Тренеры были против того, чтобы она участвовала в забеге в Киеве. Даже звонили и просили ее сняться с дистанции. Но юношеский максимализм, упорство. Она решила бежать. Но не смогла. Жара, усталость, кислородное голодание. В этот же день села за руль и ехала домой в Прилуки. В какой-то момент она то ли уснула за рулем, то ли потеряла внимание - и попала в аварию", - рассказал ее первый тренер из Прилук Руслан Саливон.

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Отмечается, домой Екатерине оставалось ехать примерно 40 мин. От удара часть крепления забора пробила лобовое стекло и ударила спортсменку в голову. В авто также был ее парень, Павел Филонов. Говорит, просил перед тем Екатерину отдохнуть немного. Но она не захотела.

"За рулем был я. Сильно хотелось спать. Я остановился, хотел, чтобы мы отдохнули минут 15-30. Но Катя сказала, что спать не хочет, она разогнала кровь. Несмотря на свою хрупкость и нежность, она была по-хорошему упрямой. Поэтому я сел сзади и задремал. Катя села за руль", - рассказал парень.

Екатерину пытались спасти медики. Но она умерла в реанимации. 22 июня ее похоронили в селе Ивковцы недалеко от родных Прилук Черниговской области.

Екатерина Долган - кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, призер многочисленных соревнований и чемпионатов Украины. Ранее девушка установила рекорд, преодолев максимальное расстояние на спортивном тренажере. Она пробежала за 5 ч. 51 км без перерыва на отдых.