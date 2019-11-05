Родители нашли мертвым 11-летнего сына

В Киеве в ванной утонул 11-летний парень. Фото - ТСН

В Шевченковском районе Киева в квартире по ул. Белорусской 4 ноября погиб 11-летний мальчик. Его мертвым обнаружили в ванной родители.



Вечером ребенок пошел купаться, а через некоторое время родители и нашли сына без признаков жизни, пишет "Обозреватель".

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Медики "скорой", которые прибыли на вызов около 22 часов, зафиксировали смерть ребенка.

Точную причину назовет экспертиза, а предыдущая - утопление.

В селе Бутенки Кобеляцкого района Полтавской области в ванной нашли тело 10-летней девочки. Она пошла купаться. Мать оставила ее минут на 15, возилась по хозяйству. Когда вернулась - в доме было тихо. В наполненной ванной нашла тело дочери.