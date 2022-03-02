РФ хочет бомбить Беларусь с территории Украины

Россияне готовят провокацию с территории Украины.
Об этом сообщила "Українська правда" со ссылкой на источники в СБУ.
Рассматривается несколько вариантов такой провокации.
"Возможны расстрелы пограничных пунктов диверсантами в украинской форме, нанесение ракетных ударов по городам Беларуси, подрыв НПЗ в Мозыре Гомельской области", - сообщили.
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Во время российской агрессии против Украины белорусская военная техника заехала в Черниговскую область.
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил диктатора Александра Лукашенко о больших потерях, которые понесет Беларусь, если ее армия начнет воевать против Украины.
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