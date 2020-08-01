Ревнивец зарезал свою сожительницу

В Черновицкой области мужчина зарезал свою сожительницу. Фото: Нацполиция

В Хотине Черновицкой области мужчина из-за ревности зарезал свою сожительницу.

Как отмечается, в полицию обратилась дочь потерпевшей и сообщила, что отчим нанес телесные повреждения его матери и скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщает пресс служба ГУНП в Черновицкой области.

Правоохранители установили, что накануне вечером между 57-летним мужчиной и его 45-летней сожительницей возник спор на почве ревности. Во время словесного конфликта буковинец нанес женщине удар ножом в грудь, после чего скрылся. От полученного ранения потерпевшая скончалась.

Правоохранители разыскали злоумышленника в течение часа. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

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Правоохранители изъяли вещественные доказательства и орудие убийства и назначили ряд криминалистических экспертиз. Сейчас решается вопрос сообщения мужчине о подозрении и избрании меры пресечения.

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