Рейсовый автобус слетел с дороги и перевернулся: есть травмированные

vn.npu.gov.ua Винницкая область: рейсовый автобус снесло с дороги: 5 травмированных

Сегодня, вблизи города Тульчин Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса.

В результате аварии телесные повреждения получили пять человек, сообщает пресс-служба ГУ ЧП в Винницкой области.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа,

Авария произошла на автодороге "Тульчин-Кирнасивка" около 6-ти часов утра.

Водитель автобуса "Isuzu" сообщением Ольгопиль- Винница-за гололеда не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

В итоге ДТП водитель и четверо пассажиров с травмами различной ступени тяжести госпитализированы в районную больницу.

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В аэропорту Львова самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за сложных погодных условий, людей эвакуировали. Из-за этого самолет Стамбул-Львов вынужден был летать над Ивано-Франковском, потому что не мог приземлиться в аэропорту "Львов". Самолет из Египта полетел сразу в Киев.