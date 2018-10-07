Рейсовый автобус попал в смертельную аварию

Под Харьковом легковушка столкнулась с автобусом.

Водитель ВАЗа погиб, пассажир автобуса получил травму, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Авария произошла 7 октября, в 15.30 на трассе Мерефа-Харьков в районе поселка Высокий.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом Mercedes, который ехал по маршруту Кривой Рог-Харьков. В результате аварии водитель легкового авто погиб. 18-летний пассажир автобуса доставлен в больницу" , - сообщают в полиции.

Автор: Полиция У Харькова произошла авария

Автор: Полиция У Харькова произошла авария

Автор: Полиция У Харькова произошла авария

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Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.

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