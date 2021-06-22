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вторник, 22 июня 2021 14:16

Рецидивист поиздевался над женщиной в подъезде

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Рецидивист поиздевался над женщиной в подъезде
29-летний нападающий неоднократно судимый за кражи. Фото: Нацполиция

В столичной многоэтажке на ул. Тулузы мужчина совершил разбойное нападение на киевлянку. Злоумышленник отобрал две сумки и ударил женщину ножом в живот.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Потерпевшая возвращалась домой и заметила, что за ней следит неизвестный.

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"Когда она поднималась по лестнице в квартиру, он догнал ее и вырвал из рук две сумки с личными вещами, деньгами и мобильным телефоном. Далее ударил женщину ножом и скрылся. Потерпевшая вышла на улицу и обратилась к прохожим с просьбой помочь и вызвать наряд полиции", - рассказал заместитель начальника отдела полиции Никита Довгань.

Нападающего задержали в течение часа. Им оказался неоднократно судимый за совершение квартирных краж и разбой 29-летний уроженец Херсонской области.

За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы. Пострадавшую госпитализировали. Ее жизни ничто не угрожает.

В Харькове 43-летний мужчина изнасиловал 17-летнюю соседку по хостелу. После совершенного злоумышленник ограбил потерпевшую и скрылся.

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