Ребенок прыгнул в ванну с кипятком

В Днепре медики спасают маленькую Надежду из Марганца. Девочка прыгнула в ванну с кипятком. Имеет 60% ожогов тела.

Анестезиологи стабилизировали состояние девочки, а комбустиологи готовятся к операции. У ребенка сильно обожженные руки. Об этом сообщается на странице БФ "Совушка".

Автор: facebook.com/sovushka.net В Днепре медики спасают девочку, которая прыгнула в ванну с кипятком. Имеет 60% ожогов тела

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"Маленькая Надя любит купаться. Каждый вечер мать заботливо набирает ей ванну и ребенок радостно плещется в теплей воде. Надя знает, что если зашумела вода, значит скоро будут водные процедуры. Ребенок не знает, что в частном доме матери приходится сначала набирать горячую воду, а затем разбавлять холодной. В тот вечер девочка решила опередить мать: заскочила в ванную, наполненную кипятком. Мать как смогла быстро выхватила ребенка из горячей воды, но непоправимое уже произошло", - рассказывают в благотворительном фонде.

Бригадой санавиации пострадавшую доставили в реанимацию областной детской больницы. Фонд собирает средства на лечение Надежды.

Во Львове умер 2-летний Иван Малетич, который упал в кастрюлю с кипятком. Инцидент с ребенком произошел в селе Соседовичи на Львовщине. При падении в 40-литровую кастрюлю с кипятком мальчик получил 70% ожогов тела. У малыша были ошпаренные туловище, руки и ноги. Неравнодушные жители собирали деньги на спасение ребенка.