Ребенок прыгнул в ванну с кипятком

 
Ексклюзивы
1/5
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 522
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Просмотров: 1629
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Просмотров: 387
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 1359
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 2745
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 873
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
Просмотров: 2907
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Просмотров: 558
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1503
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Просмотров: 3960
Фото
Все фото
3
3
6
5
8
Ликвидировали ботоферму, которая распространяла российскую пропаганду
Ликвидировали ботоферму, которая распространяла российскую пропаганду
Крупный пожар на складе: что рассказали спасатели
Крупный пожар на складе: что рассказали спасатели
Рэкетиры посреди улицы &quot;выбивали&quot; из мужчины деньги
Рэкетиры посреди улицы "выбивали" из мужчины деньги
Воры попались с сейфом, набитым деньгами
Воры попались с сейфом, набитым деньгами
6 рыбаков дрейфовали на льдине: фото и видео спасения
6 рыбаков дрейфовали на льдине: фото и видео спасения
Видео
Все видео
В масштабном ДТП под Киевом сошлось 6 машин - движение парализовано
В масштабном ДТП под Киевом сошлось 6 машин - движение парализовано
Украиноязычных не обслуживают: женщине в салоне отказали принять ее собаку
Украиноязычных не обслуживают: женщине в салоне отказали принять ее собаку
Маршрутка разбила припаркованную иномарку - пострадали четверо
Маршрутка разбила припаркованную иномарку - пострадали четверо
Столичное такси смело мужчину на пешеходном переходе: появилось видео
Столичное такси смело мужчину на пешеходном переходе: появилось видео
В Киеве открыли стрельбу из автобуса
В Киеве открыли стрельбу из автобуса
Интервью
1/5
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 522
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 1359
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 2745
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 873
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Просмотров: 324
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 февраля 2021
Просмотров: 387
Конкуренти
Мою тальнівську хату доглядають двоє — сусід Володя й чоловік жінчиної сестри Микола. Я підтримую між ними приховану конкуренцію. ...
пятница, 26 февраля 2021 10:02

Ребенок прыгнул в ванну с кипятком

  Комментировать

В Днепре медики спасают маленькую Надежду из Марганца. Девочка прыгнула в ванну с кипятком. Имеет 60% ожогов тела.

Анестезиологи стабилизировали состояние девочки, а комбустиологи готовятся к операции. У ребенка сильно обожженные руки. Об этом сообщается на странице БФ "Совушка".

Автор: facebook.com/sovushka.net
  В Днепре медики спасают девочку, которая прыгнула в ванну с кипятком. Имеет 60% ожогов тела
В Днепре медики спасают девочку, которая прыгнула в ванну с кипятком. Имеет 60% ожогов тела

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 3-летнего мальчика помыли в кипятке в детском саду

"Маленькая Надя любит купаться. Каждый вечер мать заботливо набирает ей ванну и ребенок радостно плещется в теплей воде. Надя знает, что если зашумела вода, значит скоро будут водные процедуры. Ребенок не знает, что в частном доме матери приходится сначала набирать горячую воду, а затем разбавлять холодной. В тот вечер девочка решила опередить мать: заскочила в ванную, наполненную кипятком. Мать как смогла быстро выхватила ребенка из горячей воды, но непоправимое уже произошло", - рассказывают в благотворительном фонде.

Бригадой санавиации пострадавшую доставили в реанимацию областной детской больницы. Фонд собирает средства на лечение Надежды.

Во Львове умер 2-летний Иван Малетич, который упал в кастрюлю с кипятком. Инцидент с ребенком произошел в селе Соседовичи на Львовщине. При падении в 40-литровую кастрюлю с кипятком мальчик получил 70% ожогов тела. У малыша были ошпаренные туловище, руки и ноги. Неравнодушные жители собирали деньги на спасение ребенка.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ребенок прыгнул в ванну с кипятком». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
февраля

Виновникам аварии с шестью погибшими дали по 10 лет

Самое читаемое
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
26
 Просмотров: 15363
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего &quot;друга&quot;
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего "друга"
5
 Просмотров: 13041
40 мин. стояла сама 5-летнюю девочку в лесу высадили из автобуса
40 мин. стояла сама 5-летнюю девочку в лесу высадили из автобуса Просмотров: 11466
В Москве от голода умерла писательница из Украины
В Москве от голода умерла писательница из Украины Просмотров: 9973
Утвердили новые тарифы для мобильных операторов: как изменится стоимость связи для украинцев
Утвердили новые тарифы для мобильных операторов: как изменится стоимость связи для украинцев Просмотров: 9882
Происшествия
В масштабном ДТП под Киевом сошлось 6 машин - движение парализовано
В масштабном ДТП под Киевом сошлось 6 машин - движение парализовано
 Просмотров: 63
Брат с сестрой бесследно исчезли
Брат с сестрой бесследно исчезли Просмотров: 495
Украиноязычных не обслуживают: женщине в салоне отказали принять ее собаку
Украиноязычных не обслуживают: женщине в салоне отказали принять ее собаку
 Просмотров: 801
Маршрутка разбила припаркованную иномарку - пострадали четверо
Маршрутка разбила припаркованную иномарку - пострадали четверо
 Просмотров: 144
Столичное такси смело мужчину на пешеходном переходе: появилось видео
Столичное такси смело мужчину на пешеходном переходе: появилось видео
 Просмотров: 270
Больше всего комментируют
9
Первому человеку в Украине сделали прививку от коронавируса
8
"Мясник" против правозащитника - кто такие Жуков и Григоренко
3
Зеленский: "Предлагай генерального прокурора. Сделаем это вместе"
1
С трибуны убрали депутата, который отказался выступать на украинском языке
1
Президентский рейтинг Зеленского скатился ниже 25%
Голосов: 461
Голосование Как оцениваете судебную систему после приговора Стерненко?
  • Судебной системы в Украине не существует. Есть телефонное право президента
  • Убийца и похититель людей Степаненко получил то, что заслужил
  • Украинская судебная система - это Портнов
  • Кто такой Стерненко?
  • Мне все равно. Я уехал из страны, или планирую это сделать
Просмотреть