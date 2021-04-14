Ребенок просил прохожего довести домой пьяную мать

Прохожему девочка сказала, что мама устала. Он подал женщине руку и помог подняться на ноги Фото: pixabay.com

В Харькове маленькая девочка просила прохожего помочь довести ее пьяную мать домой.

В какой-то момент женщина просто присела у стены и уже не смогла подняться. Мужчина снял увиденное на видео, сообщили "Вартові Еспресо" в Telegram.

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Прохожему девочка сказала, что мама устала. Он подал женщине руку и помог подняться на ноги.

Далее мать ушла самостоятельно.

Во Львове на площади Старый рынок в сквере прохожие увидели женщину, которая спала на скамейке. Возле нее стоял сын и пытался ее разбудить. Мальчик был голоден, и прохожие купили ему еду.