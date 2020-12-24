Ребенок подавился куском шоколадки - его не спасли

 
Ексклюзивы
1/5
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 387
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 162
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
10 Просмотров: 15723
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 792
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 387
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2574
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2178
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 567
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 342
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1962
Фото
Все фото
7
8
6
5
3
На трассе не разминулись 2 грузовика: один водитель погиб, другого с авто &quot;вырезали&quot;
На трассе не разминулись 2 грузовика: один водитель погиб, другого с авто "вырезали"
Вандалы поиздевались над новогодними елками в Киеве
Вандалы поиздевались над новогодними елками в Киеве
Запихнули в багажник и сковали наручниками: неизвестные всю ночь пытали мужчину и требовали деньги
Запихнули в багажник и сковали наручниками: неизвестные всю ночь пытали мужчину и требовали деньги
В Приватбанке прогремел взрыв
В Приватбанке прогремел взрыв
Преступники продают украинцам поддельные деньги
Преступники продают украинцам поддельные деньги
Видео
Все видео
Военный МАЗ на перекрестке переехал женщину
Военный МАЗ на перекрестке переехал женщину
Мужчину ради денег возили в багажнике и жестоко избивали
Мужчину ради денег возили в багажнике и жестоко избивали
Водитель Porsche убил 2 человек на переходе: видео с места трагедии
Водитель Porsche убил 2 человек на переходе: видео с места трагедии
Поймали наглого вора - на дело ходил с детьми
Поймали наглого вора - на дело ходил с детьми
Пьяного водителя выбросило из мопеда. Он не растерялся
Пьяного водителя выбросило из мопеда. Он не растерялся
Интервью
1/5
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
10 Просмотров: 15723
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 261
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1278
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1935
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 918
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
22 декабря 2020
1 Просмотров: 1026
Усі брешуть
– Ти не бачиш, що він бреше? Губу закусив. Ті авокадо точно не спілі, – знайома Оксана на Лук'янівському ринку відмовляє мене ...
четверг, 24 декабря 2020 13:31

Ребенок подавился куском шоколадки - его не спасли

  Комментировать
Ребенок подавился куском шоколадки - его не спасли
Врачи, прибывшие на вызов, ребенка спасти ребенка не смогли Фото: pplus.in.ua

В Петриковке Днепропетровской области ребенок подавился шоколадкой. В январе мальчику должно было исполниться 2 года.

Трагедия произошла 23 декабря, пишет "Информатор". Ребенок ел шоколадку, споткнулся об порог и упал. Кусочек шоколадки перекрыл дыхательные пути.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 11-летняя девочка проглотила гвоздь

Врачи, прибывшие на вызов, ребенка спасти не смогли.

Инструктор по оказанию первой помощи "Медицинского корпуса" Алексей Турчак сообщил, что у детей в этом возрасте сфинкторы плохо развиты, поэтому в такой ситуации ребенка можно перевернуть вверх ногами и просто потрясти.

На Тернопольщине 12-месячная девочка проглотила полиэтиленовый пакет и умерла. Трагедия произошла в селе Качановка Подволочисского района. Девочка проглотила пакет дома, после чего родители срочно доставили ее в районную больницу. Врачи осмотрели ребенка и отпустили домой. Однако самочувствие девочки ухудшилось еще в тот момент, когда они выезжали из поселка Подволочиск.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ребенок подавился куском шоколадки - его не спасли». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
декабря

Первые образовательные реформы: ввели восьмилетнее образование в школах

На съезде советов в Харькове говорили о противостоянии с Киевом

Начался ввод войск в Афганистан

Премьер получил всю полноту власти

Языковед провел в лагерях 31 год

Проходит 83 года со дня рождения Вячеслава Черновола

Ветераны создали организацию для расправы с неугодными

Самое читаемое
&quot;Будет лучше Зеленского&quot; - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
 10 Просмотров: 15723
Тела жертв авиакатастрофы ели выжившие пассажиры
Тела жертв авиакатастрофы ели выжившие пассажиры
 Просмотров: 11088
Гороскоп на 23 декабря: кого осчастливит этот день
Гороскоп на 23 декабря: кого осчастливит этот день
 Просмотров: 11043
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
9
 Просмотров: 9162
Очереди, Кличко и бывшие &quot;регионалы&quot;: в Харькове прощаются с Кернесом
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
17
 3 Просмотров: 7641
Происшествия
37-летний мужчина разбился с крыши театра
37-летний мужчина разбился с крыши театра Просмотров: 45
Агрессивный мужчина порезал соседа, который неправильно парковал авто
Агрессивный мужчина порезал соседа, который неправильно парковал авто Просмотров: 135
Пропавшего в ноябре 22-летнего мужчину нашли убитым
Пропавшего в ноябре 22-летнего мужчину нашли убитым Просмотров: 315
Не успели доехать в больницу: женщина родила в "скорой" на обочине трассы
Не успели доехать в больницу: женщина родила в "скорой" на обочине трассы Просмотров: 171
Возле больнице умер мужчина. Тело, прикрытое пленкой, лежало на дороге
Возле больнице умер мужчина. Тело, прикрытое пленкой, лежало на дороге Просмотров: 342
Больше всего комментируют
16
Зеленский снова выиграл бы выборы - опрос
10
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
3
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
3
Киевлянка Анастасия Покрещук сама себе колола препараты в скулы. Теперь они самые большие в мире
3
Зеленский продолжил особый статус Донбасса
Голосов: 156
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть