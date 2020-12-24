Ребенок подавился куском шоколадки - его не спасли

Врачи, прибывшие на вызов, ребенка спасти ребенка не смогли Фото: pplus.in.ua

В Петриковке Днепропетровской области ребенок подавился шоколадкой. В январе мальчику должно было исполниться 2 года.

Трагедия произошла 23 декабря, пишет "Информатор". Ребенок ел шоколадку, споткнулся об порог и упал. Кусочек шоколадки перекрыл дыхательные пути.

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Врачи, прибывшие на вызов, ребенка спасти не смогли.

Инструктор по оказанию первой помощи "Медицинского корпуса" Алексей Турчак сообщил, что у детей в этом возрасте сфинкторы плохо развиты, поэтому в такой ситуации ребенка можно перевернуть вверх ногами и просто потрясти.

На Тернопольщине 12-месячная девочка проглотила полиэтиленовый пакет и умерла. Трагедия произошла в селе Качановка Подволочисского района. Девочка проглотила пакет дома, после чего родители срочно доставили ее в районную больницу. Врачи осмотрели ребенка и отпустили домой. Однако самочувствие девочки ухудшилось еще в тот момент, когда они выезжали из поселка Подволочиск.