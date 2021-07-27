"Ребенок под ключ": разоблачили схему продажи младенцев за границу

В Харьковской области разоблачили межрегиональную группировку во главе со столичными репродуктологами, которая торговала младенцами под видом программы суррогатного материнства.

В состав организованной группы входили жители Киевской и Харьковской областей, сообщает пресс-служба СБУ.

"Собственный" ребенок с полным пакетом поддельных документов стоил заказчикам 60 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Иностранцам помогали оформить фиктивный брак с гражданками Украины. Медики-злоумышленники официально подтверждали "бесплодие" жены, что является основанием для официального применения вспомогательных репродуктивных технологий и искали кандидатку на суррогатное материнство. Как только женщина рожала ребенка, фиктивный брак расторгали. Иностранец формально получал право на вывоз ребенка за границу.

Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители провели обыски в центре репродуктивной медицины и по месту фактического проживания участников схемы. Изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику, документы. В рамках экспертиз СБУ также задокументировала факт халатного отношения медработников центра к обязанностям, что привело к смерти новорожденных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женское тело стало выгодным товаром - финская писательница раскрыла правду о суррогатном бизнесе в Украине

В Харькове задержали 49-летнего гражданина Азербайджана, которого подозревают в торговле людьми. Вместе с сообщниками искал и подбирал молодых женщин в трудном материальном положении. Вербовал их для дальнейшего перемещения в Королевство Бахрейн с целью сексуальной эксплуатации. В целом преступник подыскал на территории Харькова 11 женщин, с тремя из которых встретился в кафе и провел с ними вербовочные беседы.