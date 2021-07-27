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вторник, 27 июля 2021 11:45

"Ребенок под ключ": разоблачили схему продажи младенцев за границу
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В Харьковской области разоблачили межрегиональную группировку во главе со столичными репродуктологами, которая торговала младенцами под видом программы суррогатного материнства.

В состав организованной группы входили жители Киевской и Харьковской областей, сообщает пресс-служба СБУ.

"Собственный" ребенок с полным пакетом поддельных документов стоил заказчикам 60 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Иностранцам помогали оформить фиктивный брак с гражданками Украины. Медики-злоумышленники официально подтверждали "бесплодие" жены, что является основанием для официального применения вспомогательных репродуктивных технологий и искали кандидатку на суррогатное материнство. Как только женщина рожала ребенка, фиктивный брак расторгали. Иностранец формально получал право на вывоз ребенка за границу.

Иностранцам помогали оформить фиктивный брак с украинками
Фото: ssu.gov.ua
"Свои" медики официально удостоверяли "бесплодие" жены
Искали кандидатку на суррогатное материнство
Как только женщина рожала ребенка, фиктивный брак расторгали
Иностранец получал право на вывоз ребенка за границу

Правоохранители провели обыски в центре репродуктивной медицины и по месту фактического проживания участников схемы. Изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику, документы. В рамках экспертиз СБУ также задокументировала факт халатного отношения медработников центра к обязанностям, что привело к смерти новорожденных.

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В Харькове задержали 49-летнего гражданина Азербайджана, которого подозревают в торговле людьми. Вместе с сообщниками искал и подбирал молодых женщин в трудном материальном положении. Вербовал их для дальнейшего перемещения в Королевство Бахрейн с целью сексуальной эксплуатации. В целом преступник подыскал на территории Харькова 11 женщин, с тремя из которых встретился в кафе и провел с ними вербовочные беседы.

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