Ребенком попала в аварию: рассказали о девушке, которую избила компания знакомых

На Харьковщине компания устроила расправу над подругой. Фото: facebook.com/cyber.hnuvs

В поселке Феськи Харьковской области рассказали о девушке, которую компанией били и поставили на колени знакомые.

Девушке 19 лет, ее зовут Инна. Инвалидность получила в детстве - тогда она попала в автомобильную аварию, рассказали односельчане, передает ТСН.

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Поэтому 8 классов девушка училась дома, а 9-й - уже в школе, в обычном классе. Как заверили в учебном заведении, Инну там никто не обижал. А с компанией своих обидчиц девушка даже дружила. О том, почему произошел конфликт, односельчане не догадываются, но событие их шокировало.

В сельском совете говорят, дети вроде бы не находились на учете в правоохранительных органах. Однако некоторые из компании - девушки из неблагополучных семей, росли в неполных семьях.

Компания устроила расправу над подругой, которая якобы распространяла о них сплетни. Инцидент произошел в выходные. На распространенном видео видно, как участники конфликта наносят жертве удары по голове и шее. Затем один из участников заставляет девушку встать на колени и просить прощения.