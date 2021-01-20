"Ребенка бросили в дерьмо и это - не надругательство" - адвокат отреагировал на приговор убийце Дарьи Лукьяненко

Николая Тарасова из Ивановки в Одесской области приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко. Фото: trassae95.com

Родители 11-летней Дарьи Лукьяненко из Ивановки в Одесской области, которую жестоко убил сосед Николай Тарасов, крайне недовольны приговором.

Вместе с адвокатом настаивали на строжайшем наказании - пожизненном заключении. Поэтому приговор в 15 лет будут оспаривать в указанный законом срок. Об этом Gazeta.ua рассказал адвокат семьи Рубен Степанян.

"Меня особенно поразило, что Тарасова оправдали по статье надругательство над телом. Из материалов дела знаем, что с целью сокрытия преступления, он выбросил труп в сточную яму с дерьмом и прикидал мусором со двора - и это не надругательство. Это отдельное преступление, которое он спланировал. А после - пошел играть в компьютерные игры. Если не имел целью надругаться над телом, то должен закопать тело ребенка в землю", - говорит адвокат.

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По поводу морального вреда, родители не могли оценить его в денежном эквиваленте. Но в гражданском иске заявляли сумму в 100 млн грн. Их должны были перечислить на несколько счетов детских центров социально-психологической реабилитации. Однако суд приговорил 800 тыс. грн в пользу отца.

"Суд руководствовался решением присудить разумную сумму. Но она неразумная, как и сам приговор. Потому как оценить, какой вред можно нанести зверским убийством ребенка - невозможно", - добавил адвокат.

19 июня 2019-го в Ивановке Одесской области нашли убитой 11-летнюю Дарью Лукьяненко. Ее искали 6 дней после того, как пошла на танцевальный кружок в школу и исчезла. Тело обнаружили в выгребной яме туалета во дворе предпринимателей Тарасовых. Единственный подозреваемый - младший сын предпринимателей Николай. Признался: преступление планировал. Хотел девочку изнасиловать. Поэтому заманил во двор и набросился. Дарья сопротивлялась, Тарасов душил ее, пока не потеряла сознание. Изнасиловать не смог "через физическую неспособность" - написано в протоколе допроса. Решил убить девочку. Перерезал ей сонную артерию. Чтобы кровь не разбрызгивалась, одел на голову пакет. Потом, чтобы скрыть следы преступления, привязал камень к ногам и бросил тело в яму.