"Реакция будет адекватной" – Венедиктова взяла на контроль дело о нападении на журналистов в Днепре

В Днепре неизвестные напали на съемочную группу "Украинской правды". Это произошло возле вип-терминала аэропорта. Фото: pravda.com.ua

Генпрокурор Ирина Венедиктова взяла под контроль инцидент с нападением на журналистов "Украинской правды" в аэропорту Днепра.

И дала поручение прокурорам "немедленно присоединиться к работе", об этом написала в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лаврские попы напали на журналистов

"Инцидент в аэропорту Днепра. Ограничения, предусмотренные законом, не позволяют мне высказаться популярно, а хотелось бы. Посмотрела все, что доступно в Интернете. Дала задачу прокурорам немедленно включиться в работу. Реакция будет адекватной. Дело на контроле. Охрана должна охраняться, а не…", - сообщила генпрокурор.

Руководитель прокуратуры области сегодня доложит лично о ходе проведения следственных действий.

Действия всех причастных будут внимательно изучены, заверила Венедиктова.

В Днепре 13 февраля неизвестные напали на съемочную группу журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача. Это произошло возле вип-терминала аэропорта. Угрожая ножом, у оператора забрали телефон и требовали пароль от телефона, чтобы удалить видео. Отмечается, что это была вооруженная охрана.