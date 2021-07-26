Разыскивают мужчину, который изнасиловал и убил женщину в яблоневом саду

По обоснованному подозрению в изнасиловании и убийстве 24-летней женщины полиция разыскивает 29-летнего жителя города Гадяч Полтавской области.

Об этом со ссылкой на Управление уголовного розыска ГУ ЧП в Полтавской области сообщили в отделе коммуникации ведомства.

Сведения о том, что в яблоневом саду на окраине села Беленченковка Гадячской общины нашли тело местной жительницы с признаками насильственной смерти, поступили в полицию 25 июля.

Следователи, проводящие осмотр на месте происшествия, открыли уголовное производство по факту умышленного убийства, сопряженного с сексуальным насилием.

Автор: pl.npu.gov.ua Полиция Полтавщины разыскивает подозреваемого в изнасиловании и убийстве женщины - 29-летнего Алексея Белоусова

В ходе оперативно-розыскных и следственных действий полицейские получили информацию, которая дает основания считать, что в жестоком умышленном убийстве обоснованно подозревается Белоусов Алексей Вячеславович, 26.01.1994 года рождения, житель города Гадяч Полтавской области. Мужчину официально объявили в розыск.

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Полиция Полтавской облатси просит граждан, которым известно о местонахождении Алексея Белоусова, срочно сообщить в Управление уголовного розыска ГУНП в Полтавской области по телефонам: 095 245 94 11 067 376 33 79 или 102.

В селе Краснопольского района Сумской области 66-летний мужчина убил и расчленил 64-летнего знакомого. Останки закопал в трех разных местах. Подозреваемого задержали, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.