Останки пропавшего мужчины нашли в трех местах

На Сумщине 66-летний мужчина убил и расчленил 64-летнего знакомого. Останки закопал в трех разных местах. Фото: t.me/dkr_npu

В одном селе Краснопольского района Сумской области 66-летний мужчина убил и расчленил 64-летнего знакомого. Останки закопал в трех разных местах.

Подозреваемого задержали, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

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"Мы получили сообщение об исчезновении мужчины и начали поиски. Установили, бесследно пропавший стал жертвой преступления 66-летнего местного жителя, который убил потерпевшего. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник расчленил тело жертвы и закопал в трех разных местах. Останки погибшего найдены", - рассказали оперативники.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения - содержание под стражей.

В Черкассах задержали 76-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве и расчленении 70-летнего знакомого. Части тела последнего нашли в подвале многоэтажки. Убийство произошло из-за неприязненных отношений между мужчинами, по версии следствия.