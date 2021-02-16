Разыскиваемых за убийство бизнесмена братьев нашли повешенными - СМИ

Братьев 36-летнего Сергея и 43-летнего Дмитрия Кальченко, подозреваемых в организации заказного убийства херсонского бизнесмена Игоря Пащенко, нашли мертвыми.

Тела обоих обнаружили в петлях, пишет "Мост" со ссылкой на собственные источники в полиции.

Автор: npu.gov.ua Братьев 36-летнего Сергея и 43-летнего Дмитрия Кальченко подозревают в организации заказного убийства бизнесмена Игоря Пащенко. Имена вероятных киллеров объявили после того, как задержали посредника в этом преступлении

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Заказное убийство бизнесмена: показали фото братьев-киллеров

Кальченки находились в межгосударственном розыске с 18 ноября 2020-го. Пока информацию об их гибели официально не комментируют.

"Эти лица находятся в межгосударственном розыске. Оснований для снятия с розыска нет". - сообщила начальник отдела коммуникации областной полиции Татьяна Пшонь.

Игоря Пащенко расстреляли 24 апреля 2018 года в Херсоне. Также тогда ранили охранника бизнесмена. У Пащенко был деловой конфликт с экс-нардепом от "Партии регионов" и экс-мером Владимир Сальдо. 11 ноября этого года в Днепре правоохранители нашли причастного к убийству. Задержанный был посредником между заказчиком и киллером. 13 ноября следователи сообщили о подозрении братьям Кальченко в организации заказного убийства. 16 ноября в Херсонском городском суде подозреваемым должны были избрать меры пресечения. Однако ни один из братьев на судебное заседание не явился. Их объявили в розыск.