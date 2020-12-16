Разоблачили вооруженных организаторов онлайн-казино

Фото: od.npu.gov.ua

В Одесской области группа дельцов организовала сеть интерактивных игорных заведений, в которых игрокам за деньги предоставлялась возможность участвовать в азартных играх, лотереях, в том числе в интернет-сети.

Во время обыска один из фигурантов угрожал полицейским убийством, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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"В 4 таких заведениях, в офисном помещении, по месту жительства фигурантов, а также в их авто провели обыски. Изъяли более 200 единиц компьютеров со специальным программным обеспечением, флэш-накопители, носители информации, черновые записи с клиентской базой, черновую бухгалтерию, деньги в сумме более 1,2 миллиона гривен и 60 тысяч долларов. А также автомат Калашникова и 150 патронов к нему", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовные производства. Все изъятое направлено на экспертизу, по результатам которой будут приниматься решения о привлечении правонарушителей к ответственности.

Киберполиция прекратила деятельность компании, которая создавала онлайн-казино "под ключ". Прибыль правонарушителей составил более $0,5 млн ежемесячно. Минимальный пакет услуг стоил $20 тыс.