Разоблачили схему, по которой незаконно "сливали" данные миллионов граждан

В Украине разоблачили 51 человека, причастного к преступным схемам с информацией. Злоумышленники незаконно распространяли персональные данные граждан.

Правоохранители изъяли базы данных на более чем 300 млн украинцев и иностранцев, сообщает пресс-служба киберполиции.

"Преступники воровали закрытые сведения о ведении финансово-хозяйственной деятельности физических и юридических лиц, информацию о клиентах банков и компаний, данные для авторизации на электронных почтовых ящиках, в соцсетях, в интернет-магазинах и т.п.", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели 117 обысков по всей Украине. Изъяли 100 баз персональных данных, актуальных на 2020-2021 годы, которые содержали сведения на граждан Украины, Европы и США. Пресекли деятельность одного из крупнейших сайтов по распространению персональных данных. Там содержались номера телефонов, фамилии, имена и отчества граждан, их места регистрации, а в отдельных случаях - информация о предоставленных админуслугах, связанных с использованием транспортных средств.

Автор: cyberpolice.gov.ua Правоохранители провели 117 обысков по всей Украине

В ходе следственных действий также заблокировали более 30 каналов незаконного распространения информации.

"Стоимость баз колебалась от 500 до 50 тыс. грн - в зависимости от содержания и коммерческой ценности. Злоумышленники сбывали информацию на закрытых хакерских форумах, а также в соцсетях и мессенджерах", - рассказал начальник отдела противодействия преступлениям в сфере компьютерных систем Сергей Липка.

Автор: cyberpolice.gov.ua Преступники воровали закрытые сведения о ведении финансово-хозяйственной деятельности

На Днепропетровщине также разоблачили бывшего сотрудника сети супермаркетов, который занимался сбытом конфиденциальных данных. Мужчина незаконно собирал и продавал компаниям-конкурентам информацию, которая содержала коммерческую тайну. Таким образом сеть понесла ущерб на более чем 1 млн грн.

19 подозреваемым уже объявили о подозрении. Следственные действия продолжаются.

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Служба безопасности Украины задержала подполковника налоговой милиции ГФС, который передавал секретные базы данных террористической организации ДНР. Злоумышленник передавал кураторам информацию о проведенных учреждениями закупках, состоянии выполнения государственного оборонного заказа; персональные данные работников правоохранительных и разведывательных органов Украины; другую стратегически важную для государства информацию.