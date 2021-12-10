Медик и патрульный "обогатились" на 1 млн грн, проворачивая Соvid-схему

В Киеве правоохранители разоблачили схему фейковой вакцинации, которую организовал 29-летний патрульный полицейский столицы совместно с работницей медучреждения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева и столичной прокуратуры.

Фото: Киевская городская прокуратура

Медик вносила в информационную систему Helsi сведения о якобы прохождении Covid-вакцинации для дальнейшего генерирования электронного сертификата в приложении "Дія". Поиском "клиентов" занимался полицейский.

"Размер денежного вознаграждения зависел от названия вакцины, которой якобы делали прививку, и составлял от 4 тыс. до 5 тыс. грн", - говорится в сообщении.

По месту работы и проживания фигурантов было проведено 13 обысков. Изъяли около $13,5 тыс. и около 340 тыс. грн, ювелирные украшения, мобильные телефоны, компьютерную технику, Covid-сертификаты на разных лиц, а также списки граждан, которые обращались с целью получения подделок.

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"Указанные списки насчитывают более 200 фамилий. Это может свидетельствовать о получении участниками группы неправомерной выгоды на сумму около 1 млн грн", - добавили в сообщении.

По разоблаченным фактам возбуждено уголовное производство. Дельцам сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании им мер пресечения. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к этому преступлению.

Во Львовской области киберполиция задержала мужчину, который продал фальшивые справки с отрицательным результатом на Covid-19 и Covid-сертификаты для пересечения границы. 31-летний житель рекламировал свои услуги в групповых чатах, где было более 15 тыс. подписчиков.