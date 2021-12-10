Медик и патрульный "обогатились" на 1 млн грн, проворачивая Соvid-схему

 
Ексклюзивы
1/5
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
Просмотров: 1359
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
Просмотров: 828
Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям
Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям
Просмотров: 531
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Просмотров: 1692
"Наследие делает людей тупее": Альфред Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
"Наследие делает людей тупее": Альфред Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
Просмотров: 846
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
1 Просмотров: 15669
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Просмотров: 3393
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
Просмотров: 1737
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
Просмотров: 342
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Просмотров: 639
Фото
Все фото
4
10
4
4
3
В Киеве горит склад возле железнодорожного вокзала
В Киеве горит склад возле железнодорожного вокзала
Медик и патрульный &quot;обогатились&quot; на 1 млн грн, проворачивая Соvid-схему
Медик и патрульный "обогатились" на 1 млн грн, проворачивая Соvid-схему
Родители невесты были против общей могилы: как хоронили погибшую в ДТП влюбленную пару
Родители невесты были против общей могилы: как хоронили погибшую в ДТП влюбленную пару
Колонна растянулась на сотни метров: Черниговская область простилась с погибшими в масштабной аварии
Колонна растянулась на сотни метров: Черниговская область простилась с погибшими в масштабной аварии
Тело Тараса Познякова искали более пяти лет: как это удалось
Тело Тараса Познякова искали более пяти лет: как это удалось
Видео
Все видео
Мышь в витрине киевского кафе наслаждалась штруделем: видео трапезы
Мышь в витрине киевского кафе наслаждалась штруделем: видео трапезы
Ученицы возле школы избили сверстниц до потери зрения и перелома носа: шокирующее видео
Ученицы возле школы избили сверстниц до потери зрения и перелома носа: шокирующее видео
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
На рынке "Оболонь" сгорели 8 торговых павильонов
На рынке "Оболонь" сгорели 8 торговых павильонов
Пропавшего мальчика нашли мертвым: фото погибшего и новые подробности
Пропавшего мальчика нашли мертвым: фото погибшего и новые подробности
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3375
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5850
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1332
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 4005
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 936
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 декабря 2021
Просмотров: 441
Причина мовчання
Коли я служив в армії в білоруському Борисові, в нашій шостій роті кого тільки не було. Більшість білоруси і наші, потроху узбеків, естонців, ...
пятница, 10 декабря 2021 14:09

Медик и патрульный "обогатились" на 1 млн грн, проворачивая Соvid-схему
10

  Комментировать

В Киеве правоохранители разоблачили схему фейковой вакцинации, которую организовал 29-летний патрульный полицейский столицы совместно с работницей медучреждения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева и столичной прокуратуры.

Фото: Киевская городская прокуратура

Медик вносила в информационную систему Helsi сведения о якобы прохождении Covid-вакцинации для дальнейшего генерирования электронного сертификата в приложении "Дія". Поиском "клиентов" занимался полицейский.

"Размер денежного вознаграждения зависел от названия вакцины, которой якобы делали прививку, и составлял от 4 тыс. до 5 тыс. грн", - говорится в сообщении.

По месту работы и проживания фигурантов было проведено 13 обысков. Изъяли около $13,5 тыс. и около 340 тыс. грн, ювелирные украшения, мобильные телефоны, компьютерную технику, Covid-сертификаты на разных лиц, а также списки граждан, которые обращались с целью получения подделок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 17-летний подделал "Дію" и создал самый большой канал распространения фальшивки

"Указанные списки насчитывают более 200 фамилий. Это может свидетельствовать о получении участниками группы неправомерной выгоды на сумму около 1 млн грн", - добавили в сообщении.

По разоблаченным фактам возбуждено уголовное производство. Дельцам сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании им мер пресечения. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к этому преступлению.

Во Львовской области киберполиция задержала мужчину, который продал фальшивые справки с отрицательным результатом на Covid-19 и Covid-сертификаты для пересечения границы. 31-летний житель рекламировал свои услуги в групповых чатах, где было более 15 тыс. подписчиков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Медик и патрульный "обогатились" на 1 млн грн, проворачивая Соvid-схему». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
декабря

Запорожскому гетману поляки отрезали голову

Самое читаемое
&quot;Еду в Польшу на заработки&quot; - женщина бросила привязанную собаку в парке
"Еду в Польшу на заработки" - женщина бросила привязанную собаку в парке
6
 Просмотров: 19080
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
 1 Просмотров: 15669
Нашли тело пропавшего водителя BlaBlaCar Тараса Познякова
Нашли тело пропавшего водителя BlaBlaCar Тараса Познякова
5
 Просмотров: 11746
ДТП под Черниговом: жена подозреваемого сказала, почему не против ареста
ДТП под Черниговом: жена подозреваемого сказала, почему не против ареста Просмотров: 10864
Женщина рассказала, почему задушила 2-летнего сына
Женщина рассказала, почему задушила 2-летнего сына Просмотров: 9522
Происшествия
В Киеве горит склад возле железнодорожного вокзала
В Киеве горит склад возле железнодорожного вокзала
4
 Просмотров: 252
Родители невесты были против общей могилы: как хоронили погибшую в ДТП влюбленную пару
Родители невесты были против общей могилы: как хоронили погибшую в ДТП влюбленную пару
4
 Просмотров: 5760
В Донецкой области взрыв тротила убил женщину и разорвал мужчин
В Донецкой области взрыв тротила убил женщину и разорвал мужчин Просмотров: 306
В Польше судят полицейских, не помешавших убийству 26-летней украинки
В Польше судят полицейских, не помешавших убийству 26-летней украинки Просмотров: 657
Мышь в витрине киевского кафе наслаждалась штруделем: видео трапезы
Мышь в витрине киевского кафе наслаждалась штруделем: видео трапезы
 Просмотров: 972
Больше всего комментируют
15
Не доверяйте Путину и не уходите с ним на компромиссы – Порошенко на конференции Совета иностранных дел США
14
Экс-глава Конституционного суда Тупицкий попал под санкции США
4
Коломойскому разрешили не платить налоги на более чем на 4 млрд грн
4
США ввели санкции против экс-заместителя Администрации Януковича Портнова
1
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Голосов: 3
Голосование Поддерживаете идею введения Украиной визового режима для граждан РФ?
  • Да
  • Нет
Просмотреть