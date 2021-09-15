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среда, 15 сентября 2021 20:21

Задержали мужчину, который подделывал Covid-сертификаты

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Задержали мужчину, который подделывал Covid-сертификаты
Мошенник делал сертификаты на желтой бумаге. Фото: Киберполиция

Во Львовской области киберполиция задержала мужчину, который продал фальшивые справки с отрицательным результатом на Covid-19 и Covid-сертификаты для пересечения границы.

31-летний житель рекламировал свои услуги в групповых чатах, где было более 15 тыс. подписчиков, сообщает Нацполиция.

Сертификаты человек делал на желтой бумаге. Такой образец документа ранее представили в Минздраве. Но семейный врач может делать их и на белой бумаге.

Сертификат стоил 1,5 тыс. грн, справки с отрицательным тестом - 500 грн. Фигурант изготовил 50 сертификатов и более 300 справок.

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Полицейские изъяли компьютерную технику, печати и Covid-сертификаты.

В Индии и Уганде обнаружили поддельные версии вакцины от коронавируса Covishield. Фейковые вакцины изъяли в течение июля - августа. Они представляют серьезную угрозу для здоровья населения мира, отметила ВОЗ.

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